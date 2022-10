Što Boris Johnson planira postići svojom ponovnom kandidaturom?

Podijeli:







Izvor: N1

Viši savjetnik BBC-ja za strategiju, Tin Radovani, gostovao je u Dnevniku u 18 i komentirao politička previranja u toj zemlji.

Komentirajući mogućnost da Boris Johnson opet bude britanski premijer, Radovani je rekao da je to najvažnije pitanje. “Ta tvrdnja da on već ima stotinu glasova je samo izvor iz samo njegove kampanje i kondicionalna je. Formirali su tako da će on, ako se kandidira, imati stotinu glasova. U ovom trenutku svi mediji izazivaju Johnsona da pokaže te glasove”, rekao je Radovani, dodavši da prema trenutnim procjenama Johnson ima 50 glasova, a Rishi Sunak 120.

VEZANE VIJESTI Boris Johnson ima potrebnu potporu za utrku za premijera? Rishi Sunak i Boris Johnson favoriti za britanskog premijera

“Dakle, to je trenutačno jedno od gorućih pitanja – ima li on ikakve šanse da postane kandidat. A ako postane kandidat, onda tu počinju zaista veliki problemi. Naravno, članstvo stranke imat će pravo odlučivati, međutim, postoji međuglasove gdje bi zastupnici indikativno članovima stranke reći koga oni žele”, rekao je Radovani.

Jedno od krucijalnih pitanja, dodaje, jest i ono može li Johnson ujediniti stranku. “Odgovor na to već su mnogi dali – ne može. Zbog toga što je već velika količina zastupnika jasno rekla da ako on postane premijer oni ili istupaju iz stranke i prelaze laburistima ili sjede kao neovisni kandidati”, rekao je Radovani.

“U situaciji smo gdje je potpuno nejasno što tim Johnson misli postići kandidaturom”, dodao je.

Tržište je, kaže, to koje određuje cijeli proces pa će se vidjeti kako će tržište reagirati bude li Johnson ponovno određen za britanskog premijera.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.