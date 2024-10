CNN-ov reporter iz Tel Aviva za N1: Iran smatra prijetnjom sve što leti iznad njihovih zemalja

Podijeli :

Nic Robertson, legendarni CNN-ov reporter, javio se iz Tel Aviva za N1 Newsnight gdje je komentirao situaciju na Bliskom istoku i posljednje napade na glavni grad Libanona.

“Ciljali su središte obavještajne službe. Ubijeno je barem devetero ljudi. Otkako su započeli izraelski zračni i kopneni napadi više od 1300 ljudi je ubijeno”, rekao je Nic.

Premijer Libanona zavapio: “Zaustavite borbe. Ne trebamo još krvi. Ne trebamo još uništavanja”

Otkrio je i koje su glavne zabrinutosti.

“Mislim da je najveća zabrinutost zapravo odgovor Izraela na Iranski napad. Izrael je jasno rekao da će reagirati, ali kada i kolika će biti ta reakcija to ne znamo i to će odlučiti o daljnjoj eskalaciji”, kaže Nick.

Komentirao je i poruku iranskog predsjednika u pogledu Izraelske osvete.

“Iran je već i prije slao takve signale. Sada ponavljaju to isto. Oni smatraju prijetnjom sve što leti iznad njihovih zemalja. To je prijetnja njihovom stanovništvu i oni će zaustaviti tu prijetnju. Očito iranski lider indicira određenu razinu eskalacije, ali to će ovisiti o odmazdi Izraela i vidjet ćemo kako će Iran interpretirati tu reakciju i što će tada Iran učiniti”, zaključio je Nic.

