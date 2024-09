CNN: Ukrajina se suočava s najtežim testom dosad

Podijeli :

Genya SAVILOV / AFP

Ukrajini prijeti "ozbiljan poremećaj" u opskrbi električnom energijom ove zime, upozorila je Međunarodna agencija za energiju (IEA), pozivajući saveznike Kijeva da pomognu u rješavanju problema energetske sigurnosti zemlje.

Rusija je više puta napadala ukrajinsku energetsku infrastrukturu raketama i dronovima od početka invazije u veljači 2022. godine, ali bombardiranja su se nedavno intenzivirala, što je zemlju dovelo u nesigurnu poziciju s približavanjem hladnijeg vremena.

“Ukrajinski energetski sustav preživio je protekle dvije zime zahvaljujući otpornosti, hrabrosti i snalažljivosti njenog naroda te snažnoj solidarnosti međunarodnih partnera”, izjavio je za CNN izvršni direktor IEA-e Fatih Birol u četvrtak.

Ova zima bit će daleko najteži test do sada

Prošlog mjeseca, Rusija je pokrenula jedan od svojih najvećih zračnih napada na Ukrajinu od početka rata, ispalivši više od 200 raketa i dronova, uglavnom na energetsku infrastrukturu.

Napad je izazvao prekide u opskrbi električnom energijom u nekoliko ukrajinskih gradova, što je pogodilo milijune kućanstava.

Ukrajina je također napala rusku energetsku infrastrukturu.

Čak i prije tog napada iz Moskve, više od dvije trećine ukrajinskih kapaciteta za proizvodnju električne energije prije rata bilo je izvan funkcije zbog uništenja, oštećenja ili okupacije od strane ruskih snaga, navodi IEA u svom izvješću.

To je dovelo do redovitih nestanaka struje, koji mogu utjecati i na opskrbu vodom, a to je postalo dio svakodnevnog života u Ukrajini.

“Situacija bi mogla postati još gora kako dani postaju kraći i hladniji”, upozorava agencija.

IEA procjenjuje da bi manjak električne energije u Ukrajini ove zime mogao doseći čak 6 gigavata, ili gotovo trećinu očekivane vršne potražnje, što je ekvivalentno godišnjoj vršnoj potrošnji Danske, primjerice.

U svom izvješću, agencija predlaže 10 mjera koje bi Ukrajina i njezini saveznici trebali provesti kako bi smanjili rizike za opskrbu energijom u zemlji.

To uključuje jačanje fizičke i kibernetičke sigurnosti ključne energetske infrastrukture, ubrzanje isporuke opreme i rezervnih dijelova za popravke, ulaganje u energetsku učinkovitost i povećanje kapaciteta za uvoz električne energije i prirodnog plina iz Europske unije.

Pomoć iz zamrznutih ruskih sredstava

Kako bi pomogla Ukrajini kroz nadolazeću zimu, EU će dodijeliti 160 milijuna eura (179 milijuna dolara) — uključujući 60 milijuna eura (67 milijuna dolara) za humanitarnu pomoć za skloništa i grijalice, te 100 milijuna eura (112 milijuna dolara) za popravke i obnovljive izvore energije, pri čemu će veći dio sredstava biti osiguran iz zamrznutih ruskih sredstava.

“Pravedno je da Rusija plati za uništenje koje je uzrokovala”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen novinarima u četvrtak.

Također je napomenula da je EU pridonijela s najmanje 2 milijarde eura (2,2 milijarde dolara) za ukrajinski energetski sustav od početka opsežne ruske invazije.

Prema predsjednici izvršnog tijela EU-a, radovi na obnovi ukrajinske energetske infrastrukture i povezivanju njezine elektroenergetske mreže s ostatkom Europe pokrit će više od 25% energetskih potreba zemlje ove zime.

