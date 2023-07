“Čudno i opasno”: Amerikanka morala odustati od važne funkcije u EK-u

Podijeli :

Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Europska povjerenica za tržišno natjecanje Margrethe Vestager u srijedu je objavila da je Amerikanka Fiona Scott Morton odustala od imenovanja na funkciju glavne ekonomistice Europske komisije.

Margrethe Vestager nije otkrila pozadinu te odluke, no ona dolazi nakon što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i glavne europske političke grupacije kritizirale prijedlog imenovanja Amerikanke na ključnu funkciju unutar Europske unije.

„Profesorica Fiona Scott Morton izvijestila me o svojoj odluci da ne preuzme funkciju glavne ekonomistice za tržišno natjecanje“, napisala je povjerenica na Twitteru.

Danska političarka kritizirana je što je uopće odabrala 56-godišnju Scott Morton na tu funkciju.

Scott Morton je ranije bila glavna ekonomistica američkog ministarstva pravosuđa, tijekom mandata Baracka Obame.

Europsku komisiju trebala je savjetovati u istragama velikih tehnoloških tvrtki te implementaciji niza pravila za regulaciju tog sektora.

“Zaposliti američku lobisticu GAFAM-a (Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon i Microsoft) i to u trenutku kada Europa pokušava ograničiti njihov utjecaj, pa to je navjerojatno. To imenovanje je u najboljem slučaju čudno, a u najgorem slučaju opasno (…) Komisija mora to odbaciti”, rekao je francuski eurozastupnik Geoffroy Didier.

Eurozastupnik Zelenih Yannick Jadot je imenovanje Scott Morton nazvao “skandalom” i pozvao Ursula Von der Leyen da “poništi tu odluku koja je u suprotnosti s etikom”.

Scott Morton bi, da je preuzela posaot, postala prva žena i prva državljanka SAD-a na dužnosti u toj europskoj instituciji.

