Avdagić: U jednoj stvari Trump je apsolutno u pravu

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u N1 Studiju uživo razgovarao je s našom Natašom Božić o povratku Donalda Trumpa i njegovim prvim potezima.

Trump je carinama zaprijetio i Kini, ali i Europskoj uniji. U novom istupu američki predsjednik je poručio da je Unija jako loša prema SAD-u te da će stoga biti obuhvaćena carinama.

“To nije iznenađenje, s obzirom na sve što je govorio ranije i na prvi mandat, ovo nikog ne treba iznenaditi”, kazao je Avdagić.

“Postoji to razdoblje između u kojemu je potrebno razgovarati, u kojem je Trumpu potrebno dati neku pobjedu s kojom će se moći jedno poglavlje zatvoriti, a otvoriti novo”, dodao je analitičar.

Avdagić je ukazao na još jednu stvar: “Trump želi pobjedu u javnosti, a hoće li se nešto dodatno dogovoriti… Bitno je da mu se ne oponira i da se može predstaviti da je uspio, on je najveći i on je najbolji, tako je i krenulo, od kampanje za prvi mandat pa do danas.”

Posljedice za međunarodnu trgovinu

Avdagić kaže da Europa ne možemo samo čekati što će se dogoditi nego da treba djelovati te vjeruje da to razumiju i europski čelnici.

“S Trumpom se treba pregovarati, on je prije svega u biznisu i medijima stvorio karijeru, a onda je tek došla ova politička. Morate mu jednostavno dati nešto s čim će on biti zadovoljan i idemo dalje”, tvrdi Avdagić.

“Čak i ako možemo uzvratiti, trgovinski ratovi bi doveli do inflacije, deflacije, ekonomija će nastradati”, dodao je.

Avdagić se osvrnuo i na Trumpove izjave o ruskoj invaziji na Ukrajinu i o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Trump je u jednom trenutku izjavio da “Putin uništava Rusiju” time što ne sklapa primirje.

“U jednoj stvari Trump je apsolutno u pravu – on kaže da je ovo što radi Rusija je potpuno pogubno za Rusiju, ruski narod i ekonomiju. On je tu u pravu, ali ne razumije da je rusko društvo slomljeno, ali i ujedinjeno jer smatra da rat u Ukrajini predstavlja prijetnju”, rekao je.

Avdagić je također komentirao i suradnju Elona Muska i Trumpa. “Čini mi se da bi ta suradnja negdje mogla puknuti. Radi se o dvije osobe koje možda imaju prividno podjednako stavove, ali mislim da način na koji se postupa i što tko od njih želi za sebe osobno je nešto gdje će se njihov put početi razdvajati.”

