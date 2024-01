Diktatori uče jedni od drugih: Još jedna država slijedi Putinove korake

Podijeli :

Sputnik/Kremlin/Alexei Druzhinin/via REUTERS/ilustracija

Rat koji je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo podijelio je istočno susjedstvo, pri čemu se neke zemlje približavaju Europskoj uniji, a druge - poput Gruzije - slijede ruski prema autoritarizmu, navodi se u izvješću objavljenom u srijedu.

U izvješću Foruma civilnog društva Istočnog partnerstva navedeno je da je ruska invazija na Ukrajinu potaknula odnose između nekih istočnih država i EU-a u području energije, trgovine i prometa. U izvješću se navodi da stvari idu prema dolje u “politički polariziranoj Gruziji”.

Rusija poslala upozorenje zemljama koje se pripremaju za rat Anušić: Sigurnosna situacija na jugoistoku Europe nije zadovoljavajuća

“Diktatori ili autokratski režimi uče jedni od drugih i mislim da to vidimo u nekim zemljama, a vidjeli smo to i u Gruziji”, kazala je za Politico Alexandra Sabou iz Foruma.

Gruzija je u ožujku 2023. pokušala uvesti zakon o stranim agentima, slično kao što je to učinio Putin u Rusiji, no to je rezultiralo velikim domaćim prosvjedima.

No, unatoč činjenici da je Europsko vijeće u prosincu 2023. godine Gruziji dodijelilo status kandidata, Sabou navodi da je u zemlji izražena politička polarizacija, kao i pad demokracije.

Ukrajina, Moldavija i Gruzija podnijele su zahtjev za članstvo u EU-u nakon ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. No, dok Ukrajina i Moldavija provode promjene koje Bruxelles od njih očekuje, Gruzija se polako udaljava.

EU je poduzela sljedeći korak s Ukrajinom i Moldavijom, pristajući otvoriti pregovore o pristupanju nakon sastanka na vrhu europskih čelnika u prosincu. Gruzija je dosad dobila samo status kandidata.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Račune za režije možete plaćati na stotinama mjesta, ali razlika je u naknadama. Evo gdje su najniže, a gdje najviše Ogromni redovi po dućanima: Trgovci traže stotine radnika, a plaća je…