Severina: Ako se pitate kako je ovo moguće, pogledajte prilog N1

Nakon što je novinarka i urednica N1 televizije Nataša Božić Šarić u Newsnightu komentirala presudu Vrhovnog suda u slučaju Popović vs. Severina, sada se oglasila i sama pjevačica čiju objavu prenosimo u cijelosti.

Šef Vrhovnog suda o Severini: Popularna je i imućna. Nije mala i nemoćna ženica

“Drage žene i muškarci, dragi svi koji i dalje šaljete divne poruke i pitate se kako je ovo moguće? Molim vas, pogledajte prilog koji dugo traje, imajte strpljenja, jer objašnjava sve što nam institucije rade tj.ne rade. Danas moje dijete, sutra vaše, kako je to odlično rekla novinarka N1 televizije.

Zahvaljujem se na ovom prilogu novinarki koja je to razjasnila bolje nego što bih i sama mogla. I kao što je rekla: “Svaka presuda je poruka”. Hvala vam. Cijeli prilog ne stane u jednu objavu pa poslušajte u sljedećim objavama ostatak ove važne teme”, poručila je Severina na Instagramu.

Podsjetimo, naša novinarka Nataša Božić Šarić u sinoćnjoj analizi je navela da je Vrhovni sud u ovom slučaju poručio “da stranka u postupku ima pravo koristiti svaku pravnu i proceduralnu začkoljicu kako bi tjerala mlin na svoju vodu i kako je pritom potpuno nebitno radi li se u postupku o vreći krumpira ili maloljetnom djetetu.

Jer kad bi bilo Vrhovnom sudu važno da se tu radi o maloljetnom djetetu a ne vreći krumpira, onda bi Vrhovni sud usput negdje razmatrao i u odluci spomenuo i interes maloljetnog djeteta. Isti onaj interes u koji smo se kao država zakunuli kad smo prihvatili čitav niz konvencija – od one o pravima djeteta do one Istanbulske koja ženu i djecu treba štititi od nasilja. A nasilje nije samo kad je žena ili dijete plavo.”

Cijeli komentar naše novinarke pročitajte OVDJE, a otvoreno pismo koje je Severina uputila Vrhovnom sudu možete pročitati OVDJE.

