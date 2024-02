Djevojka dobila novi broj telefona pa počela dobivati zastrašujuće poruke: “Je li to broj iz zagrobnog života?”

Podijeli :

Melli B. (19) doživjela je šok kada je krajem studenoga prošle godine od mobilnog operatera dobila novi broj.

Kad je aktivirala broj, počele su joj stizati neobične poruke, a jedna je poruka bila sadržaja: “Je li to broj iz zagrobnog života?”

Naime, djevojka je dobila broj njemačkog glumca Willija Herrena koji je preminuo 2021. godine, piše Fenix magazin.

“Kad sam se prijavila s brojem na messenger servisu odjednom je nastala potpuna ludnica. Nepoznati ljudi su mi pisali ‘Halo, tko je?’ ili ‘Je li to broj iz zagrobnog života?’ Kad je netko pitao za Willija Herrena, shvatila sam čiji sam broj dobila”, rekla je Melli.

Djevojka kaže kako je bila šokirana jer su neki ljudi pisali kao da je Willi još živ. “Nisam znala kako se nositi s cijelom stvari jer, logično, nemam iskustva s tim. Neki su ljudi čak i zvali”, kaže Melli.

Poznati poduzetnik Bastian Yotta i jedan od Willijeve braće također su stupili u kontakt s djevojkom. “Brat je rekao da je bio šokiran kad je ponovno vidio broj aktivan, a Yotta me pitao jesam li u rodu s Willijem i pohvalio me jer sam tako lijepa. Sve je bilo dobro dok se u jednom trenutku nije javila i Willijeva kći Alessia Herren (22). Alessia mi je pisala na Instagramu i tražila da izbrišem video koji sam objavila na Tik Toku”, kaže Melli.

Devetnaestogodišnjakinja je javno objavila promjenu broja te je za to dobila više od 15.000 lajkova. To se Alessii Herren nije nimalo svidjelo. “Optužila me da preko umrle osobe želim proširiti svoju popularnost na Instagramu”, kaže Melli B.

Kaže da se suočila i s prijetnjama. “Kad nisam izbrisala video, napisala mi je da će sada učiniti nešto drugačije i rekla je da će saznati gdje živim”, kaže Melli.

Melli se posavjetovala sa svojom obitelji što učiniti. Odlučila je zanemariti prijetnju. “Još uvijek čekam da mi dođe. Mogu razumjeti da je kćer zabrinuta za imidž svog oca i ono što se o njemu govori u javnosti. Ali ono što je Alessia učinila otišlo je predaleko po mom mišljenju”, kaže Melli.

Alessia Herren je za njemački RTL kazala kako je reagirala kada je mlada žena kazala da je dobila stari broj njezinog pokojnog oca.

“Pogledala sam video i smatrala sam da ne poštuje ožalošćenu obitelj. Loše je pokušavati dobiti klikove nečijom smrću. I dalje sam s tom osobom u kontaktu na vrlo prijateljski način. Iako njezini postupci kaljaju uspomenu na mog oca. Nekoliko puta sam vrlo lijepo zamolila da izbriše video jer su htjeli postići popularnost nauštrb mog oca. Ipak, video nije maknula. To stvarno nije dobra karakterna osobina i ne pokazuje poštovanje prema preminulima i onima koji su živi”, rekla je Alessia Herren.

Alessia je čak razmišljala o pravnom postupku. “Budući da se sada djevojka obraća novinarima, ponovno sam prisiljena baviti se vrlo bolnom temom. To boli i moju obitelj. Ali, sada ima ono što je željela: broj klikova na račun preminule osobe i njezine ožalošćene obitelji. Možete li nekome čestitati na tome? Ja mislim da ne!”, rekla je Alessia.

Melli B. je kazala kako joj je sve postalo stresno pa je nabavila novi broj.

