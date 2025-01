Donald Trump vraća se u Bijelu kuću, pratimo svaki trenutak njegovog povratka na vlast

Papa Franjo kritizirao je najavu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trump da će nakon što stupi na dužnost pokrenuti strože provođenje protuimigracijskih mjera koje uključuju i deportacije. U razgovoru za talijansku televiziju Kanal 9, Papa je rekao da će to biti "sramota" ako Trump krene u realizaciju najavljenog plana, prenosi u ponedjeljak Reuters i dodaje da je upotreba teških riječi neuobičajen način komuniciranja za poglavara Katoličke Crkve. Franjo, duhovni poglavar 1,4 milijarde katolika, obično pažljivo bira riječi kada govori o političkim pitanjima.

On smatra da će tim planom "migranti, koji nemaju ništa, platiti neplaćeni račun". "To ne funkcionira. Tako se ne rješava problem", rekao je Papa. Prihvat i dobrodošlica migrantima jedna je od ključnih tema ovog pape tijekom cijelog 12-godišnjeg pontifikata. On je i ranije kritizirao Trumpovu protuimigrantsku politiku, a 2016. ga je optužio da "nije kršćanin".

Dolazeća američka administracija najavila je raciju u Chicagu velikih razmjera sa svrhom otkrivanja i deportiranja ilegalnih useljenika, no da Trump preispituje taj plan.

Katolički nadbiskup, kardinal Blase Cupich, također je kritizirao plan deportacije ilegalnih useljenika, rekavši da bi to bila "uvreda dostojanstvu svih ljudi i zajednica".

Kritike na račun Trumpove protuimigracijske politike nisu, međutim, jedine kada je u pitanju Franjino odstupanje od suzdržanosti glede osjetljivih političkih pitanja. On je u ožujku 2024. pozvao Kijev da "podigne bijelu zastavu i pregovara" kako bi se okončao rat "prije nego što se situacija pogorša". Ukrajina je Papu ogorčeno optužila da "legalizira pravo jačega" i pozvala na razgovor vatikanskog veleposlanika.

Na samom kraju svog mandata, predsjednik Joe Biden, koji je katolik, odlikovao je Franju Predsjedničkom medaljom slobode s distinkcijom.