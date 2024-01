Đurović: Prije će Trump biti kandidat iz zatvora nego što će ga se Republikanci odreći

Podijeli :

Uoči 6. siječnja i godišnjice nereda na Capitol Hillu u Washingtonu, situaciju u SAD-u analizirao je kolumnist Telegrama Đivo Đurović.

“Amerika se promijenila nakon 6. siječnja 23021, ali ne onoliko koliko smo se nadali – otvoreno je pitanje je li se Republikanska stranka pretvorila u organizaciju koja priznaje izbore samo ako na njima pobijedi,” kaže Đurović. “Biden trenutno ne stoji dobro, i ne mislim da su to lažirani podaci, ali treba imati na umu da demokratski birači trenutno nisu mobilizirani. Američka ekonomija dugo nije ovako dobro izgledala, diljem zemlje obnavlja se infrastruktura kroz dva njegova velika projekta, tako da očekujem drukčiju situaciju uoči izbora.”

Još jedna savezna država zabranila Trumpu kandidaturu na predsjedničkim izborima

S druge strane, Trump je suočen s odlukom dvije savezne države da mu se zabrani kandidatura zbog sudjelovanja u pobuni. Tako su odlučili Colorado i Maine.

“Po pravdi Boga njemu bi trebalo zabraniti sudjelovanje na izborima, ali imamo i dvije savezne države, u kojima su na vlasti Demokrati, koje su odlučile suprotno. Ne vjerujem da bi to moglo zapečatiti Trumpovu političku karijeru iako bi to bio idealan način republikanskoj eliti da ga se riješi zauvijek. U konačnici će o tome morati odlučiti nekoliko ljudi, članovi Vrhovnog suda, a tamo većinu imaju oni koje je on postavio.”

No Trump je suočen s nizom konkretnih sudskih procesa koji se ne odvijaju u njegovu korist. “Realna je mogućnost da on bude prije izbora osuđen na zatvor, bilo doslovno, bilo u kućnom pritvoru. No po američkim zakonima to ne znači da se ne može natjecati za predsjednika. Iako ostali kandidati na republikanskim predizborima priželjkuju taj scenarij, mislim da će prije Trump biti republikanski kandidat iz zatvora nego što će ga se stranka odreći.”

