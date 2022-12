Eksplozija na ruskom aerodromu, više ozlijeđenih, ima i poginulih

Tri su osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno nakon što je u ponedjeljak na ruskom aerodromu eksplodirala cisterna s gorivom.

Aerodrom se nalazi u blizini grada Razana, jugoistočno od Moskve, javlja Reuters pozivajući se na RIA Novosti.

Another explosion reported at Russia’s Dyagilevo Air Base in Ryazan.



A fuel tanker exploded, killing three. pic.twitter.com/kVKYQTHwCF