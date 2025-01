Novi planovi: Elon Musk želi kupiti jednog od europskih nogometnih velikana?

Podijeli :

JIM WATSON / AFP

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu i vlasnik platforme X, te bliski savjetnik novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodno bi mogao uložiti dio svog bogatstva u jedan od najvećih nogometnih klubova na svijetu.

Weekend Sport objavio je prije par dana kako bi “najveći um modernog doba” volio kupiti Liverpool za 7,2 milijarde eura.

A da priča nije šuplja pobrinuo se i otac Elona Muska, Errol, koji je bio gost na radio Timesu.

“Želi li moj sin kupiti Liverpool? Ne mogu to komentirati jer će klub podići cijenu”, izjavio je pomalo zagonetno Errol Musk, prenosi tportal.

Ali voditelj je bio uporan, pa je natjerao Muska starijeg da se otvori još više.

“Istina, Elon je izrazio želju za kupovinom Liverpoola, ali to ne znači da će to učiniti. Želi li to zaista i učiniti? Želi, svatko bi to htio, i ja bih volio to napraviti”, odgovorio je.

Potom je Errol detaljnije objasnio poveznicu obitelji Musk i Liverpoola.

“Njegova baka Cora Robinson rođena je u tom gradu, tamo imamo i rođake. Vrijedi spomenuti i da su Beatlesi odrastali s nekim članovima moje obitelji”, kazao je.

Naravno, i dalje to ne znači baš ništa, jer Liverpool ima jasnu vlasničku strkturu i ako se sadašnji ulagači u klub ne odluče na prodaju, onda Musk može prestati sanjati.

