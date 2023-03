FOTO Eskaliralo u Francuskoj: Gomila ljudi na ulicama, policija baca suzavce

Podijeli :

Prosvjednici širom Francuske blokirali su u utorak željezničke pruge i autoceste i sukobili se s policijom u nekoliko gradova prosvjedujući protiv predsjednika Emmanuela Macrona i njegove jako nepopularne mirovinske reforme.

Oko 13.000 policajaca raspoređeno je diljem Francuske zbog masovnih prosvjeda koji traju već deset dana. Pariška policija priopćila je da je 27 osoba uhićeno u francuskoj prijestolnici tijekom prosvjeda, piše BBC.

I dok jedan od glavnih sindikata CGT navodi da je gotovo pola milijuna prosvjednika na ulicama Pariza, policija to demantira i navodi da je na ulice glavnog grada izašlo 93.000 ljudi.

Prosvjednici protiv Macrona: “Francuska je ljutita”

Posljednjih dana prosvjedi su se intenzivirali, a u četvrtak je čak došlo i do nasilnih sukoba između policije i prosvjednika. Danas ponovno pristižu nasilne scene s francuskih ulica, a kako piše BBC, opet su izbili sukobi između prosvjednika i policije.

Policija je u nekim gradovima, uključujući Nantes i Rennes, koristila i suzavac protiv prosvjednika.

Jedna od prosvjednica, 22-godišnja Salomé, želi da se i drugi mladi ljudi pobune protiv predsjednika i njegove reforme te da mu pokažu da ih policija neće zastrašiti. Za BBC je ispričala svoj incident s policijom.

“Srušili su me i udarila sam glavom o pod. Stavili su mi lisice bez razloga te su me odveli do ljudi koji su sjedili također s lisicama na rukama. Policija nam je počela prijetiti i zastrašivati nas”, kazala je Salomé.

