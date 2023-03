Benčić: HDZ-u je prvo miljenik bio Todorić, a sad imaju novog

Podijeli :

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala aktualnosti na hrvatskoj političkoj sceni.

“Privatizacija HEP-a apsolutno ne dolazi u obzir. Na primjeru Ine, Petrokemije smo naučili da kad se radi o strateškim sektorima da se to ne privatizira i da mora ostati pod javnom kontrolom. Andrej Plenković na svojim prezentacijama nije rekao da velik dio novca ne ide iz proračuna nego zapravo idu u minus HEP-a i tako je on sad u financijskom problemu. HEP zbog svoje veličine, monopola i perspektive može izdržati određene gubitke određeno vrijeme jer uvijeka iza njega na kraju krajeva stoji država. Tu ne treba imati katastrofične scenarije jer se ne će dogoditi katastrofa”, rekla je Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.

Ona navodi kako je nužno da premijer prizna da velik broj mjera nisu financirane iz proračuna nego minusom HEP-a.

“HEP je godinama imao dobre godine i umjesto da su se te dvije miljarde svake godine investirale u zelenu tranziciju, HEP je te novce davao u proračun pa je Plenković tim novcem krpao rupe i davao ih svojim interesnim skupinama i to je bila velika pogreškka. Iako imamo veliki udio u proizvodnji energije, taj dio je jako ovisan o proizvodnji iz prošle države i temelji se na hidroelekratama”, rekla je te je dodala: “Na dnu smo Europe po proizvodnji energije iz solara, gora od nas je samo Latvija koja nema sunca, vjetroelektrane smo dali u privatne ruke.”

Benčić smatra kako bi HEP trebao biti predvodnik zelene tranzicije i trebao bi investirati u obnovljive izvore.

“Trebali bi kućanstvima omogućiti da budu energetski održivija, to bi smanjilo rizik od energetskog siromaštva, a na tome bi mogli i zarađivati”, rekla je.

Dotaknula se i prodaje Super Konzuma.

“Opet smo napravili stratešku grešku, a sve je krenulo od Borga. Odabran je model da umjesto Ivice Todorića sada imamo Pavla Vujnovca. S time da on nema samo Fortenovu nego i značajan udio na energetskom tržištu. Kad jedan čovjek drži većinu u energetskom i prehrambenom sektoru što su strateški sektori svake države vi gubite polugu kao politička vlast. Zvao se on Vujnovac ili Todorić, nikad se ne treba dozvoliti takva koncentracija moći. To je ponovno isti model bez konkurencije. To si ne smijemo više dopuštati. HDZ-u je prvo miljenik bio Todorić, sad imaju novog”, kazala je.

