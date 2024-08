FOTO / Pogledajte kartu zemalja s populacijom koja nestaje

Podijeli :

Unatoč premašivanju 8 milijardi ljudi u studenom 2022., rast globalne populacije usporava. Međutim, ti padovi nisu jednaki diljem svijeta - dok neke zemlje pokazuju eksplozivan rast, druge počinju slabiti.

U analizi 236 zemalja i teritorija diljem svijeta, procijenjeno je da se populacija u njih 40 smanjuje, a neke bilježe pad od 1 posto godišnje ili više.

“Ovaj obrazac pada uglavnom je posljedica trajno niske stope plodnosti, posebno u mnogim zemljama u Europi i istočnoj Aziji,” tvrdi Tomas Sobotka, viši istraživač u Wittgensteinovom centru za demografiju i globalni ljudski kapital i zamjenik ravnatelja Bečkog instituta za demografiju, piše Newsweek.

“Zemlje s naglim padom stanovništva često kombiniraju nizak fertilitet, iseljavanje i relativno stare strukture stanovništva. Osobito u zemljama jugoistočne i istočne Europe stanovništvo se brzo smanjuje zbog kombinacije intenzivnog iseljavanja i stalno niske plodnosti.”

Prema podacima CIA-e, zemlje i teritoriji s najbržim opadanjem stanovništva su sljedeći:

Cookovi otoci

Američka Samoa

Saint Pierre i Miquelon

Portoriko

Latvija

Litva

Poljska

Rumunjska

Estonija

Savezne Države Mikronezije

Na donjoj karti navedeno je ovih 10 zemalja, plavom bojom prikazane zemlje sa sve manjim brojem stanovnika, a crvenom one s rastućim stanovništvom. Interaktivnu kartu pogledajte ovdje.

Rusija?

Sjedinjene Države rastu umjerenim tempom od 0,67 posto svake godine. Međutim, možda ste primijetili jedno vrlo veliko plavo područje na karti: Rusija.

Rusija ima 16. najbrže opadajuće stanovništvo na CIA-inom popisu, ali zašto? “Rusija se već neko vrijeme suočava s izazovnim demografskim trendovima—niskom plodnošću, stagnacijom ili blagim smanjenjem stanovništva, ogromnim regionalnim razlikama (s mnogim rubnim regijama koje se smanjuju), ali i stalno visokom smrtnošću i lošim zdravljem stanovništva”, Sobotka rekao je.

“U teoriji, rat bi mogao povećati broj stanovnika Rusije ako bi Rusija uspjela zauzeti mnogo novog teritorija (i stanovništvo s njim)”, rekao je Sobotka. “U stvarnosti, ovo je zabluda.

“Čak i kad bi Rusija bila uspješna u svojoj invaziji, često bi zauzela mnoge razorene i uništene gradove u kojima bi ostali stari i ranjivi ljudi — ne onakvo povećanje stanovništva o kakvom bi Putin sanjao.

Nastavio je: “Što je još važnije, rat zapravo dovodi do više smrti, invaliditeta i ozljeda mnogih ruskih muškaraca u najvišoj produktivnoj i reproduktivnoj dobi. To također dovodi do bržeg smanjenja radne snage, većeg pritiska na zdravstvenu skrb i rađa se sve manje djece — isti trendovi koje je Putin opsesivno pokušavao preokrenuti.”

