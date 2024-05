FOTO / Ukrajinci pokazali svoj “FrankenSAM”, hibrid američkog i sovjetskog oružja

Podijeli :

FRANCOIS NASCIMBENI / AFP / Ilustracija

Istočno zračno zapovjedništvo Ukrajine objavilo je prve fotografije lansera Buk M-1, a ukrajinski mediji zovu ga FrankenSAM

Zračno zapovjedništvo Ukrajine za istok objavilo je fotografije FrankenSAM-a, mješavine sovjetskog i američkog oružja. Kombinirani sustav protuzračne obrane najavljen je u listopadu, a sada je prvi put službeno otkriven.

Ukrajina i SAD rade na projektima FrankenSAM da bi iskoristili stari kijevski inventar. Prve službene fotografije tog hibridnog sustava protuzračne obrane, koji kombinira sovjetske lansere s američkim projektilima, objavljene su u ponedjeljak na Facebooku. Zračno zapovjedništvo na svojoj je stranici na Facebooku objavilo fotografije u intervjuu s časnikom zaduženim za obrambeni sustav, piše Business Insider. Dvije slike prikazuju samohodni protuzračni sustav Buk-M1 s kamuflažnom mrežom prebačenom preko vrha, zaklanjajući dijelove sustava.

Opremljen projektilima RIM-7

Ukrajinske obrambene novinske kuće identificirale su sustav kao FrankenSAM, opremljen projektilima RIM-7, napominjući da se Buk izvana činio relativno nepromijenjen, s originalnim lansiranjem i netaknutom radarskom kupolom. Druge dvije fotografije prikazuju ostatke uništenih bespilotnih letjelica, a intervjuirani časnik kaže da je njegova posada uništila bespilotnu letjelicu Lancet i bespilotnu letjelicu Orlan-10. To ukazuje na to da se FrankenSAM može koristiti za uništavanje manjih ciljeva.

Ukrajina već mjesecima eksperimentira s američkim inženjerima na korištenju postojećeg inventara sustava Buk iz sovjetske ere za ispaljivanje starih projektila RIM-7 Sea Sparrow, a koje je isporučio Washington. Kijevu je teško nabaviti streljivo za svoje bacače Buk jer ih proizvodi Rusija. I tako je rođen FrankenSAM — oružje koje spaja Frankensteinovo čudovište i obrambene sustave od projektila zemlja-zrak. Prvi put je ovaj hibridni dizajn spomenut u listopadu. New York Times izvijestio je da Ukrajina i SAD također pokušavaju upariti rakete zrak-zrak AIM-9M Sidewinder sa sovjetskim radarskim sustavima i rakete Patriot s radarskim sustavima ukrajinske proizvodnje.

Eksperimentalni spoj

To je eksperimentalni spoj sustava izgrađenih na suprotstavljenim stranama Hladnog rata, ali izgleda da funkcionira. FrankenSAM je prvi put oborio metu u siječnju, kada je Ukrajina rekla da je uništila dron Šahid na osam kilometara. Prema ukrajinskim zračnim snagama, projektili RIM-7, razvijeni 1960-ih, imaju kraći domet od tradicionalnog streljiva sovjetske proizvodnje, za koje je Buk bio dizajniran. U studenom je glasnogovornik ukrajinskih snaga u to vrijeme, Jurij Ignat, rekao izdanju New Voice da će FrankenSAM biti učinkovit u ‘malom radijusu’.

Domet projektila RIM-7 je oko 20 kilometara i oko 15 kilometara u visinu, a sovjetski 9M38 može pogoditi ciljeve udaljene oko 44 kilometra i na visini od oko 19 kilometara. Službene fotografije sustava FrankenSAM objavljene su oko tri tjedna nakon što su ruske snage tvrdile da su uništile ukrajinski Buk M-1 dronovima u Harkivu, prenosi tportal.

