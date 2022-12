Macron bocnuo britanskog kolegu uoči utakmice velikih rivala

Uoči večerašnje utakmice četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Engleske i Francuske oglasili su se i čelnici ovih dviju zemalja međusobno se podbadajući.

“Dragi Rishi Sunak, veselim se večerašnjoj utakmici. Ako Plavi pobijede (a hoće!), poželjet ćete nam sreću u polufinalu, zar ne?”, napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na Twitteru, a nije dugo trebalo čekati na odgovor.

“Nadam se da neću morati, ali dogovoreno. Radujem se što ćete ostati iza “Tri lava” u sljedećoj rundi”, odgovorio mu je britanski premijer Rishi Sunak.

Podsjetimo, utakmica između starih rivala počinje u 20 sati.

Hopefully I won’t have to 😅



But you’ve got a deal.



Look forward to you getting behind the Three Lions in the next round 😉🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/5ooYce0fDC