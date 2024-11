Profesor iz Arizone za N1 otkrio radikalnu strategiju republikanaca: “Trump sije sjeme sumnje…”

Podijeli :

REUTERS/Brian Snyder

Glen Goodman, profesor na Arizona State University, javio se za N1 iz Phonenixa u Arizoni i komentirao američke predsjedničke izbore.

“Očekujem da neću mnogo znati, brojanje glasova traje dugo ovdje i imam osjećaj da ćemo najranije u četvrtak znati koji su rezultati u Arizoni. Pozvao sam prijatelje k sebi, ali nećemo slaviti, mislim da će potrajati”, kazao je Goodman.

Arizona je jedna od ključnih država u smislu potvrđivanja rezultata izbora. “Od 2020. bilo je raznih pokušaja da se oteža osporavanje rezultata, a nijedno osopravanje 2020. i 2022. nije bilo uspješno. Moglo bi to potrajati…”

Komentirao je i moguće scenarije, s posebnim naglaskom na glasanje putem pošte. Goodman navodi da je Arizona bila među prvim državama u SAD-u koja je dopustila glasanje poštom.

“Mnoge države prije covida su dopuštale glasanje poštom, ali morali ste dati razlog, ali Arizona je to dopustila početkom 90-ih”, rekao je.

Goodman kaže da je on uvijek glasao poštom. “To je uvijek funkcioniralo, a korozivni učinak Trumpova poraza 2020., počelo je i 2016., pokušao je posijati sjeme sumnje oko gubitka izbora i mislim da su glasovi poštom bili laka meta. To je složen proces, do određenog datuma broje određene glasove…

Tijekom prošlih izbora u fokusu je bio problem s uređajima za glasovanje. Ako to proširite na društvenim mrežama, kako jedan uređaj nije dobro izbrojio glasove, to bi statistički bilo nevažno. Već 40 godina koristimo ovaj sustav, kao i glasove poštom, a Trump sije to sjeme sumnje, to su i društvene mreže i stoga je postalo gotovo nemoguće za one koji prebrojavaju glasove.”

Goodman je poručio da republikanci žele posijati sjeme sumnje. “Republikanci imaju različite strategije, najradikalnija je sljedeća – pokušaj da se posije dovoljno sumnje u izborni proces kako bi zakonodavstvo u Arizoni poslalo različite elektore u Kongres, to je narušavanje izbornog procesa, to je protuzakonito.

Šalju se određeni elektori koje oni odaberu u Washington kako bi se tu nešto učinilo, to je najekstremnija verzija. Što je više odgađanja i sumnje u sustavu, to je veća šansa da se stvore neki problemi. Mislim da je 6.1. jedan od primjera. AKo možete navesti milijune ljude da misle da njihovi glasovi nisu dobro prebrojani, tko zna što bi se moglo dogoditi.”

