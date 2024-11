Profesor međunarodnih odnosa: EU je odlučio biti jedna draga starija gospođa koju svi vole, ali..

Podijeli :

Goran Bandov, profesor međunarodnih odnosa gostovao je Novom danu kod Mašenke Vukadinović. Komentirao je povratak Trumpa u Bijelu kuću, što on znači za Europsku Uniju, a dotaknuo se i raspada semafor koalicije u Njemačkoj.

Donald Trump vratio se na čelo SAD-a. Jesmo li u stanju međunarodne nesigurnosti ili neizvjesnosti?

Profesoru Gordanu Bandovu se čini da smo već jako dugo u turbulencijama; moć SAD-a značajno opada. Kako navodi, došao je novi moment međunarodnih odnosa.

“Kina, ali i cijeli niz drugih aktera žele iskoristiti taj moment i ugrabiti “dio kolačića”, govori profesor i ističe da to nije prvi put da se tako nešto razvija.

“Trumpov mandat samo će ubrzati stvaranje takvih situacija. Idemo dugoročno prema svijetu značajnijih podjela”, ističe i dodaje da je obilježje predsjednika Trumpa – nepredvidivost.

“Zaustavit ću ratove”

“Jedan od velikih šokova koji su se dogodili je izlazak iz Pariškog sporazuma, izlazak iz Transpacifičkih ugovora. Kada su iz njih izašli, u njih je, umjesto SAD-a, ušla Kina koja je nastavila gotovo iste pregovore”, podsjeća profesor. “S Trumpom nismo sigurni kamo idemo, sjetimo se njegovog odnosa sa Sjevernom Korejom u prvom mandatu. Ja nisam siguran ni da on točno zna što će on, primjerice s Ukrajinom”, komentira.

Jedna od glavnih poruka njegove kampanje bila je “Zaustavit ću ratove!”

“Kad ste na takvoj poziciji visoke moći, želja vam je ostati zabilježen u povijesnim knjigama. Želite biti ocijenjen kao onaj koji je bio mirotvorac. Mislim da je to jedan od glavnih ciljeva, ali hoće li to uspjeti ni kako se to uopće može postići – nismo sigurni”, smatra on.

Dva koncepta mira

Bandov pojašnjava da se razlikuju dvije vrste mira; onaj pozitivni i negativni.

“Negativni je onaj u kojem je prestalo pucanje. Nema direktnih žrtava, ubijenih; to je vrsta zamrznutog konflikta i dovoljan je žar da on eskalira. On nije dugoročno održiv, često nije pravičan, a ni pravedan. Nama treba pozitivni mir koji ima puno više elemenata,” objasnio je profesor dodajući da je taj mir onaj kojem streme svi oni koji žele mir.

Pozicija Ukrajine i EU-a

Ako Trump zaustavi pomoć Ukrajini, Europska unija će biti ostavljena sama.

“Nemojmo se zavaravati, EU nije slab igrač. Unija je sama sebe dovela u situaciju da sama sebe promatra kao slabijeg međunarodnog igrača. Odlučili smo biti jedna draga starija gospođa koju svi vole, poštuju… Mi smo fina osoba, ali smo na to pristali sami i moramo se trgnuti i shvatiti da više ne živimo u takvom svijetu. Moramo se pomladiti, a demografske prognoze su dosta negativne”, kazao je.

Ključno je, smatra Bandov, da imate viziju i smjer u kojem želimo da društvo ide. Uzima primjer Njemačke i političke eskalacije koja je dovela do raspada vladajuće koalicije kancelara Olafa Scholza.

“Mainstream politike se vrlo često odvajaju od građana za koje vladajući misle da je to nešto vrlo napredno i bitno dok se građani bore s preživljavanjem i najosnovnijim stvarima”, govori. Ističe da je problem u SAD-u što iako su makroekonomski pokazatelji u Bidenovom mandatu bili dobri, prosječni Amerikanac to nije osjetio. Ovaj koncept “It’s the economy, stupid”, mnogi analitičari, kao i Bandov, upravo to smatra razlogom debakla demokratske stranke na američkim izborima.

Trump je najavljivao reviziju financiranja ukrajinske obrane od ruske agresije.

Trump i kemija

“S njim nismo sigurni u apsolutno ništa. Mislim da on ide dosta s nekom emocijom, a ti osobni odnosi na najvišoj razini znaju biti ključni”, pojašnjava Bandov i daje primjer Njemačke i Francuske u doba De Gaullea. “Oni su digli i oformili taj odnos u Europi na bazi njihovog osobnog odnosa. Kod Trumpa je to odlučujuće; ta kemija koju ima s nekim može odlučiti hoće li dati potporu ili ne”, ocjenjuje.

“Viktor Orban je vrlo sklon kineskim investicijama i Trump će vjerojatno postaviti pitanje je li Mađarska strateški partner Kine ili SAD-a”, predviđa profesor međunarodnih odnosa.

“Vjerojatno će neke stvari dodatno eskalirati prije nego ih deeskalira. Kao u pokeru; odglumite da imate bolje karte, idete u popuštanje pa pratite reakcije suigrača”, govori Bandov i dodaje da se Trump definira kao – pregovarač.

Što to znači za svjetsku trgovinu? Najavljivao je visoke carine.

Kina je prvi akter na kojeg se one odnose: “Te mjere nisu dobre za američko društvo jer znači dizanje cijena, no za poziciju SAD-a je vrlo dobro.”

Obrambena odgovornost EU-a

Prisilio je Europu da više izdvaja za NATO što Bandov smatra “mudrim korakom” u trenutačnim globalnim okolnostima:

“Poruke koje je Trump slao u prvom mandatu je slao čitav niz predsjednika prije njega”, podsjeća profesor i dodaje da je on u tome bio puno dramatičniji. Spominjući ulaganje u obranu i naoružanje, Bandov smatra da je sad na EU-u da “više ne bude neodgovorna prema sebi i svojoj budućnosti.”

Osvrnuo se i na raspad semafor koalicije u Njemačkoj kojem je kumovao konflikt kancelara Olafa Scholza i (bivšeg) ministra financija Christiana Lindnera oko popunjavanja rupa u proračunu.

“Njemački liberali, slobodarska stranka je stranka niskih poreza, niskih socijalnih davanja i ekonomski slabije države, odnosno one koja daje više ekonomskih sloboda građanima. S druge strane, socijaldemokrati su stranka visokih socijalnih davanja i viših poreza kojima se oni namiruju i Zeleni, čije su zelene nove politike – skupe”, pojašnjava sastav koalicije Bandov i ističe da je konflikt Scholza i Lindnera bio aktualan i prije osnovanja trostranačke koalicije.

