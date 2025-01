Hoće li Europa dobiti novog Orbana?

Podijeli :

Joe Klamar / AFP

Herbert Kickl će vjerojatno postati novi austrijski kancelar, prvi iz redova krajnje desnice od Drugog svjetskog rata. Naziva se Volksanzelarom, gaji neskriveno divljenje prema mađarskom premijeru Viktoru Orbánu i vjerojatno će slijediti slična pravila igre, piše POLITICO.

Idući nacionalni lider Europe po svemu sudeći dolazi s krajnje desnice.

Herbert Hickl izgledan je nasljednik kancelara Karla Nehammera što Uniji predstavlja nove muke, posebice što se tiče njene pozicije naspram ruskog predsjednika Vladimir Putina.

Putinu odgovara

Kickl, koji će postati prvi čelnik krajnje desnice u Austriji nakon Drugog svjetskog rata, gaji neskriveno divljenje prema mađarskom premijeru Viktoru Orbánu i vjerojatno će slijediti slična pravila igre: ulagivati ​​se Kremlju, sukobljavati se s mainstreamom EU-a i slijediti tvrdokorne politike u područjima poput migracija, piše POLITICO.

Narodnjaci ipak spremni pregovarati oko nove austrijske vlade

Ako njegova Slobodarska stranka (FPÖ) preuzme vlast, to bi značilo da bi dio EU-a, od Mađarske preko Austrije do Slovačke pod premijerom Robertom Ficom ― i potencijalno do Češke, gdje bivši premijer Andrej Babiš vodi u anketama za izbore koji toj državi predstoje u listopadu ― bio naklonjen Rusiji tri godine nakon Putinove sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Prethodnik Haider razlog prekida odnosa s EU-om

To također budi uznemirujuća sjećanja za Bruxelles, koji je još 2000. vidio kako je FPÖ pod vodstvom jednog od Kicklovih prethodnika, Jörga Haidera, postao dio austrijske vladajuće koalicije. U to su vrijeme druge vlade EU-a prekinule bilateralne kontakte s Bečom.

H2? •Former far-right Chancellor in Austria was Hitler •New one should be Hickl https://t.co/oEKe8kosXw — Jean-Michel Glachant (@JMGlachant) January 6, 2025

U utorak je dao signal za početak koalicijskih pregovora s Austrijskom narodnom strankom desnog centra (ÖVP) nakon prekida pregovora među glavnim strankama.

‘Treći svjetski rat’

Sličnosti između Kickla i Orbána, kojeg je nazvao “uzorom”, su zapanjujuće. Baš kao i Orbán, FPÖ računa na ruski plin, vrlo je kritičan prema sankcijama Rusiji i želi smanjiti pomoć Ukrajini.

Ono što je zabrinjavajuće za EU, posebno u područjima gdje je potreban dogovor između svih 27 vlada, jest da bi dvojac vjerojatno radio zajedno na blokiranju velikih inicijativa. Orbán je godinama smetao Bruxellesu, ali iako je u konačnici često pokleknuo pred političkim pritiscima ― poput proširenja EU-a prije nešto više od godinu dana ― Mađarska i Austrija zajedno mogle bi biti sila koja bi mogla pomrsiti europske planove.

Čelnik austrijske krajnje desnice upozorio na “igre, trikove, sabotaže i opstrukcionizam” Austrijski predsjednik zadužio čelnika krajnje desnice da formira vladu

Nije teško zamisliti da bi prva žrtva mogla biti Ukrajina.

Sankcije djelomično krive za patnju

“Europska unija trenutno na svakom koraku slijedi kurs eskalacije, koji bi mogao završiti trećim svjetskim ratom”, stoji u programu Kicklove stranke.

Sankcije Rusiji čine EU “djelomično krivom” za “patnje i smrt u Ukrajini i Rusiji” i samo potpiruju daljnji sukob, prema Haraldu Vilimskom, vodećem kandidatu FPÖ-a za izbore za EU i članu Europskog parlamenta.

Kicklova stranka ponavlja tvrdnju novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da bi EU trebala prihvatiti “mirovnu politiku” kako bi prisilila Ukrajinu za pregovarački stol. Stranka je obećala da će blokirati bilo kakvu pomoć Ukrajini putem Europskog fonda za mir.

Sporazum s Ujedinjenom Rusijom

U 2016. stranka je čak potpisala “sporazum o prijateljstvu” s Putinovom strankom Ujedinjena Rusija u kojem su se dvije strane dogovorile razmjenjivati ​​informacije i održavati redovite zajedničke konzultacije.

Dok je Kickl nakon ruske invazije Ukrajine u veljači 2022. naglasio da je ovaj sporazum o prijateljstvu u međuvremenu istekao, stranka i dalje blagonaklono gleda na Rusiju. Posjete Orbána i Fica Moskvi austrijska krajnja desnica opisala je kao “pravu mirovnu diplomaciju”.

Cipek o krizi u Austriji: On je čovjek koji ima duboku ideologiju. Bit će tvrdi pregovarač Austrijski predsjednik zadužio čelnika krajnje desnice da formira vladu

Volkskanzelar

Kickl, koji se proglasio narodnim kancelarom, ili Volkskanzlerom, tijekom predizborne kampanje 2024. – izraz je postao istaknut kada su nacisti preuzeli vlast u Njemačkoj 1933. – također razmišlja o potpunoj obnovi austrijskog sustava azila.

Obećao je da će očuvati “homogenost” austrijskog naroda suspendiranjem prava na azil putem “zakona o izvanrednom stanju” i zalaganjem za “dosljedno iseljavanje” tražitelja azila. To bi bilo jasno kršenje zakona EU-a.

Program stranke zagovara smještaj europskih migracijskih centara u trećim zemljama za “milijune ljudi” i obustavu plaćanja EU-u ako blok ne održi svoje obećanje da će “zaštititi” svoje vanjske granice, slično potezu Giorgie Meloni koja je u Rumunjskoj vidjela mogućnost takvog “izvoženja” migracijskog problema.

Namjerio se i na Green Deal

FPÖ također ima za cilj razotkriti Europski zeleni dogovor, skup politika EU-a čiji je cilj učiniti blok ugljično neutralnim, što smatra jednim od glavnih uzroka nedostatka konkurentnosti u Europi. “Steznik propisa EU mora se razbiti”, stoji u stranačkom programu.

U Njemačkoj slavi krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD), druga na izborima uoči izbora u veljači.

Iako AfD i FPÖ ne sjede u istoj paneuropskoj skupini u Europskom parlamentu, blisko su povezani, što potiče strahove u Berlinu da bi Austrija mogla postaviti presedan za najveće europsko gospodarstvo i najbližeg susjeda.

Imenovanje Kickla da sastavi vladu naišlo je na kritike diljem njemačkog političkog spektra.

“Samo kratak pogled na Austriju dovoljan je da vidite što se događa kada više niste u mogućnosti formirati savez”, rekao je njemački ministar gospodarstva Robert Habeck iz Zelenih za javni radio Deutschlandfunk.

S druge strane, Alice Weidel, sučelnica AfD-a, pozvala je njemački desni centar da sruši cordon sanitaire i razmisli o ulasku u koalicijsku vladu, molba koju su konzervativci do sada uporno odbijali.

