Hoće li Biden odustati od izborne utrke? Avdagić: “Nije nemoguće da i Trump odustane”

REUTERS/Evelyn Hockstein

Ovaj je utorak u Sjedinjenim Američkim Državama onaj čuveni "superutorak" kada se u održavaju predizbori za stranačke nominacije za predsjedničke izbore koji će biti održani u studenome.

Među republikancima još ima neizvjesnosti jer guvernerka Južne Karoline Nikki Haley nije izgubila sve šanse u odnosu na Donalda Trumpa koji vodi u utrci za stranačku nominaciju i ima velike izglede ponovno biti predsjednički kandidat.

S druge strane, među demokratima nema većih neizvjesnosti jer ni aktualni predsjednik Joe Biden nema ozbiljnijih izazivača unutar stranke i gotovo sigurno ide u kampanju za reizbor. Iz sadašnje perspektive, u studenom SAD (i svijet) čeka novi izborni sraz Bidena i Trumpa.

Pod pritiskom godina i lošeg rejtinga

Iako se Bidenova ponovna kandidatura ne čini upitnom, on je pod sve većim pritiskom svojih godina i lošeg rejtinga. Napunio je 81 godinu i najstariji je predsjednik na dužnosti u američkoj povijesti. Iza njega je Ronald Reagan koji je bio u dobi od 77 kada je okončao drugi mandat. Ako ponovno bude izabran, Biden će na kraju svoga drugog mandata imati 86 godina.

Osim godina, Bidena pritišće i loš rejting. U anketi Reutersa i Ipsosa objavljenoj prošloga tjedna, uživao je podršku tek 37 posto Amerikanaca. Povrh svega, nanizao je mnoštvo gafova zbog čega mnogi dovode u pitanje njegove kognitivne sposobnosti. Doduše, prošloga četvrtka Biden je obavio sistematski pregled, a u sažetku liječničkog nalaza stoji da je i dalje “sposoban za dužnost i u stanju izvršati sve obaveze bez iznimke ili prilagodbe”.

Mogao bi to učiniti kao Lyndon Johnson

No, je li moguće da s obzirom na loš rejting, gafove i poodmaklu dob Biden u posljednji čas, možda na konvenciji Demokrata koja će biti održana u kolovozu u Chicagu, objavi da odustaje od utrke za drugi predsjednički mandat? Nije to priča iz vedra neba. U SAD-u se raspravlja o tome da netko drugi bude predsjednički kandidat demokrata.

“Biden bi to mogao učiniti dok odrađuje ostatak mandata u Bijeloj kući, kao što je učinio i Lyndon Johnson 1968. godine. Ako bi odustao do kolovoza, to bi otvorilo prostor drugim eventualnim kandidatima na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u Chicagu”, pisao je NBC početkom veljače.

U istom se tekstu isticalo kako nema mehanizma da (Demokratska) stranka smijeni kandidata prije konvencije.

“Pogotovo ne postoji način da izaberu nasljednika prije konvencije. Ako veliki dijelovi Demokratske stranke izgube povjerenje u Bidena, delegati na nacionalnoj konvenciji bi mu teoretski mogli okrenuti leđa. No, oni su izabrani za delegate upravo zbog odanosti Bidenu i obećali su da će ga podržati”, pisao je NBC u istom tekstu.

Spominje se i Obama, ali Michelle

I Reuters je nedavno pisao da Demokrati “nemaju plan B ako Biden iz bilo kojeg razloga odluči zaustaviti svoju kampanju za reizbor” te da bi “iznenadna potreba za njegovom smjenom izazvala kaotičnu unutarstranačku bitku”.

Glasine o mogućem Bidenovom odustajanju uoči izbora podgrijavaju i glasovi, nerijetko iz redova republikanaca, o tome da bi umjesto Bidena predsjednička kandidatkinja demokrata bila bivša prva dama Michelle Obama. Njezin ured u utorak je odbacio takve glasine. “Gđa. Obama podržava kampanju za reizbor predsjednika Bidena i potpredsjednice Kamale Harris”, poručili su.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra kako je sada kasno da “uleti” kandidat dovoljno prepoznatljiv da zamijeni Bidena.

“Sve ide prema tomu da će na konvenciji Demokratske stranke Biden biti potvrđen za kandidata. U ovom trenutku ne vidim tendenciju da on odustane od kandidature”, smatra Avdagić.

“Ako bude trebalo uskočiti, ima kandidata”

Kada bi se to i dogodilo, napominje Avdagić, aktualna potpredsjednica Harris ne bi automatski postala kandidatkinjom.

“Njezino ime u ovom trenutku uopće nije na listiću s kandidatima za tu konvenciju. Biden zasad ima većinu glasova, a kada bi tamo odustao od kandidature, demokrati bi na samoj konvenciji praktički ad hoc odlučivali tko bi im bio kandidat”, dodaje.

Avdagić je skeptičan spram glasina,naročitoonih o Michelle Obami kao mogućoj kandidatkinji u slučaju Bidenovog odustanka.

“Ako bi netko trebao uskočiti, onda ima drugih imena koja imaju nekakvu političku težinu, poput senatorice Amy Klobuchar ili bivšeg ministra prometa Petea Buttigiega. Gospođa Obama bila je najpoznatija kao supruga bivšeg predsjednika, ne kao političarka. Vjerojatno bi izazvala određeno oduševljenje, ali u ad hoc odlučivanju, ako bi do toga uopće došlo, mnogo veću težinu imala bi Kamala Harris”, smatra Avdagić.

“Hoćemo li uopće gledati Bidena i Trumpa?”

Čini se da je za Demokratsku stranku podjednak politički rizik ići u predsjedničku utrku s Bidenom ili bez njega.

“Da, ali predizbori su poodmakli i nema više prilike da se do konvencije demokrata netko drugi kandidira. Nije nemoguće, ali puno je velikih “ali” u tom slučaju. Biden bi najprije morao odustati od kandidature”, kazao namje Avdagić

On smatra da ni Trump nije još posve siguran kandidat.

“Veliko je pitanje hoćemo li doista gledati Trumpa i Bidena u predsjedničkoj utrci. Govori se o mogućem odustajanju Bidena, ali nije nemoguće i da Trump odustane suočen s nekom nezgodnom situacijom. Njega, doduše, pravosudni i financijski problemi tjeraju da ide do kraja bez obzira na sve”, zaključio je Avdagić.

