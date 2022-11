Podijeli:







Izvor: Genya SAVILOV / AFP

Roman Tkačuk, direktor odjela za sigurnost Kijeva, demantirao je informaciju da Kijev planira evakuirati stanovništvo zbog eventualnog potpunog nestanka struje u glavnom gradu.

“Sustav civilne zaštite mora biti spreman za razne opcije, ali to ne znači da se sada pripremamo za provođenje evakuacije”, rekao je Tkachuk.

Kako je objavio ranije New York Times, kijevske vlasti počele su planirati evakuaciju tri milijuna stanovnika grada ako u glavnom gradu Ukrajine dođe do potpunog nestanka struje, no čini se da zasad to nije opcija.

Podsjetimo, Rusija je proteklih dana intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uzrokujući česte nestanke struje diljem zemlje.

Kyiv Independent piše da je Rusija u zadnjih mjesec dana izvršila više od 300 napada na ukrajinske elektrane čime je uništila oko trećinu kapaciteta za proizvodnju energije u zemlji. Rusija otvoreno priznaje da je ukrajinska energetska infrastruktura među njezinim ključnim metama, dodaju, prenosi Index.

