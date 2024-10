Hoće li EU poslati svoje trupe na bojište u Ukrajini? “Važno je to barem imati kao opciju”

Podijeli :

Izvješća o tisućama sjevernokorejskih vojnika koji bi se navodno uskoro trebale pridružiti Rusiji u ratu u Ukrajini ponovno su probudila razgovore o mogućem slanju europskih trupa u Ukrajinu kako bi pomogle kijevskim snagama.

Litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis rekao je za Politico da je vrijeme da europske zemlje preispitaju ideju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o raspoređivanju trupa u Ukrajini.

“Ako se potvrde informacije o tome da su ruski odredi za ubijanje opremljeni sjevernokorejskim streljivom i vojnim osobljem, moramo se vratiti toj ideji o slanju vojnika i drugim idejama koje je Macron predložio”, kazao je Landsbergis.

Stigla reakcija Amerike na slanje sjevernokorejskih vojnika u Ukrajinu

Francuski predsjednik iznio je prijedlog u veljači, a odmah potom je njemački kancelar Olaf Scholz poručio da europske ili NATO trupe neće biti raspoređene u Ukrajinu.

“Nažalost, ponovno kasnimo, reaktivni smo, ali vjerujem u našu zajedničku sposobnost da poduzmemo sve potrebne proaktivne korake kako bismo ideje predsjednika Macrona pretvorili u djelo”, dodao je Landsbergis.

Zapadni čelnici za sada pažljivo promatraju izvješća o tome da sjevernokorejske trupe idu na bojište u Ukrajinu.

Ni šef NATO-a Mark Rutte ni američki ministar obrane Lloyd Austin nisu potvrdili izvješća koja su podijelili čelnici Južne Koreje i Ukrajine, iako je Austin rekao da bi takvo raspoređivanje, ako se potvrdi, “izazvalo zabrinutost” u SAD-u. Neki dužnosnici kažu da je Zapad previše oprezan.

VIDEO / Procurile nove informacije: Sjevernokorejske trupe opremaju se u Rusiji. Šalju ih na front?

Riho Terhas, konzervativni estonski član Europskog parlamenta i bivši general, smatra da pojedini ove obavještajne podatke koji nisu potvrđeni koriste kao izgovor da ništa ne učine.

“Siguran sam da će se izvješća vrlo brzo potvrditi”, smatra on.

Terhas dodaje da uključivanje sjevernokorejskih trupa pokazuje da je Rusija pod predsjednikom Vladimirom Putinom “očajna i traži druge opcije jer ne žele sami provesti mobilizaciju”. Ističe da bi se operacija tisuća sjevernokorejskih vojnika pokazala velikim operativnim izazovom s minimalnim učincima na bojnom polju.

Ipak, dodao je, Europljani bi trebali ponovno razmotriti ideju o raspoređivanju trupa u Ukrajini.

“Važno je imati ovo barem kao opciju. Svaki put kad govorimo o tome, Putinu to stvara dodatnu nesigurnost oko toga kako se sukob razvija i to je dobra stvar”, kazao je Terhas, koji je bio zapovjednik estonskih oružanih snaga od 2011. do 2018.

