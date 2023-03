Hoće li papa Franjo slijediti Benedikta XVI. i odstupiti? “Nije on taj tip”

Podijeli :

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Papa Franjo (86), hospitaliziran je u srijedu u Rimu i njegovi sastanci zakazani za četvrtak otkazani su, objavio je Vatikan što je pobudilo nagađanja o njegovu zdravstvenom stanju. O tome je u Newsnightu govorio sociolog religije Ivica Maštruko.

“Papa je već u godinama, svi su primijetili da nije u najboljoj kondiciji što se tiče godina, a respiratorna infekcija može za njega biti opasnija nego što je najavljeno u optimističnoj izjavu liječnika, pogotov jer je njegovo jedno plućno krila ranije operirano. Njegovo zdravlje nije baš najbolje”, kazao je Ivica Maštruko dodajući da se nada da će se papa oporaviti.

Papa Franjo hospitaliziran

Postoji li mogućnost da papa Franjo slijedi postupak pape Benedikta XVI. i povući se s dužnosti zbog narušenog zdravstvenog stanja.

“Ne vjerujem to. Uvijek postoji ta mogućnost, ali nije on takav tip. Ni papa Benedikt XVI. to nije to učinio samo zbog zdravstvenih razloga nego i zbog pritisaka na razini moralne odgovornosti onoga što se događa. Ovaj papa je drugačiji karakter, drugačijeg tipa i ne vjerujem da razmišlja o tome da se umirovi”, rekao je.

