Mogu li si Hrvati priuštiti ljetovanje? “Negdje su cijene povećane 100 posto”

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Budući da nam se bliži početak turstičke sezone, a svakodnevni troškovi se ne smanjuju, jedno od pitanja o kojima se raspravlja jest i mogu li si Hrvati priuštiti ljetovanje.

Zagrebačko proljeće. Koliko će njih sa zagrebačkih ulica i trgova uopće vidjeti more ovoga ljeta?!

“Može li si prosječan Hrvat priuštiti ljetovanje, pa čak i kod nas? Sumnjam,odnosno jako teško. Zašto? Zato kaj su cijene napuhane, jako.” “Koliko planirate potrošiti? Koliko budem imao, a ne znam, nemam pojma. Kakve su cijene smještaja na moru? Pa iskreno, mislim da su malo preskupe.” “Pa iskreno nisam siguran, vjerojatno Jadran naš, a možda se odlučimo i za neku dalju desatinaciju. Zašto dalju destinaciju? Pa ono, pogledat svijet što bi se reklo, možda Albanija ili Grčka.”

Kakve su cijene?

Pitate za cijene? Gotovo da nema apartmana za četveročlanu obitelj ispod 70 eura, kažu iskusni agenti. Cijena su otišle toliko visoko, doslovce koliko ih je tko mogao dignuti.

“Vrlo jednostavno, negdje je to otišlo na 100 posto, negdje je je to otišlo na 20-30 posto, sve ovisi o stvarima koje se dešavaju na destinaciji. Ti možeš dignuti na svom hotelu ne znam koliko, ali ako tebe ne prati vanpasionska, ako te ne prati ćistoća destinacija, koncerti, sve što se događa, onda si ti digo, a digao si bez veze. A onaj koji je digao i rasprodao kao što je to Rovinj napravio, onda može dignut 500 posto”, rekao je Slobodan Bobo Grujčić, vlasnik turističke agencije.

Koliko ovoga ljeta koštaju apartmani na Jadranu i što sve dobijete za tu cijenu? Iznajmljivačica iz Zagreba: Ne znam zašto se bune, ja bih sama sebi digla porez

Rovinj to može, jer ima pokriće za svoju uslugu. Može i Opatijska rivijera. I tamo je, dakako, sve skuplje. No, neki su, kažu, igrali skromnije.

“Ja mislim da će svatko imati priliku naći sebe, u svemu tome, ja se nadam da neće to utjecati, da je to više pompa, više priča nego što je stvarno. Kod mene osobno su cijene išle 10 posto, iako su ove druge cijene išle daleko više. Međutim, u tom dijelu kolača koji je pripadao meni, ja sam spreman da bude manji”, navodi vlasnik kafća u Ičićima Milan Sesar.

A ovo je srednja visoka cijena. Hotel iznad mora, može se i skuplje proći.

“Po ljeti je spavanje za četiri osobe s doručkom ili polupansion oko 450 eura. Tu je cijena od sobe do sobe, ovisi i od pogleda je li na more ili na park”, dodaje Sesar.

Kakva je ponuda na ostatku Mediterana?

Što je s ostatkom Mediterana, Cipar, Egipat, Tunis? Ima doista dobrih ponuda.

“Recimo Tunis bi se mogao ove godine dosta lijepo vratiti i pozicionirati sa čarterima, konkretno pričamo o polascima iz Ljubljane, gdje imate aranžman od 400-tinjak eura po osobi, let, takse, smještaj i sedam dana u hotelu 4 njihove zvjezdice – čitaj 2,5 do 3 naše, znači može se proći jeftinije”, ističe Grujčić.

I u svoj toj skupoći potražnja je, kažu agencije, neviđena. Narod vadi zadnji novac iz čarape. Nema racionalnog objašnjenja. Osim, možda da su se pomirili sa smakom svijeta, pa što bude.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

#related-news_1

#related-news_2