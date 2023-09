Hrvat koji je preživio potres u Maroku: “Žena me probudila, dimnjak me skoro ubio”

Podijeli :

FADEL SENNA / AFP

Snažan potres kasno u petak pogodio je Maroko. U nekoliko marokanskih gradova uništio je pojedine zgrade i natjerao ljude da napuste svoje domove, a prema dosadašnjim podacima, više od 800 osoba je poginulo.

U Maroku je u vrijeme potresa bilo i više desetaka Hrvata.

Među njima su i Drago i Sonja, Hrvati s Ugljana, koji godinama žive u Maroku. Veliki potres, koji je pogodio ovu afričku zemlju, zatekao ih je dok su spavali u svojoj kući.

“Žena me probudila da je potres, ja sam spavao dubokim snom. Kod ovog sam potresa imao puni gori osjećaj nego u Zagrebu, puno gori. Kad me žena probudila, prašina je bila svuda, a onda je pao i dimnjak, dosta nezgodna situacija. Mene potresi prate kao vjerni psi pa sam valjda već izdresiran na to. Bio sam u krevetu, spavali smo i onda je počelo. Ovdje je bio žestok potres. Ja sam u starom dijelu Marakeša gdje su stare zgrade, meni je pao dimnjak, skoro me ubio, ali čovjek, eto, ima sreće”, govori Drago za 24sata.

Dodaje da se novih potresa ne boji i da će on i njegova žena ostati u Maroku.

“U gradu ima oštećenih zgrada, ima napuklih zidova, a stari dio grada – Medina je izgrađena prije 100 godina. Nema puno armiranog betona pa i manji potres može uzrokovati velika oštećenja. Generalno smo dobro prošli. Mislio sam da mi je slomljena ruka, ako mi bude oteklo, onda ću morati otići u bolnicu”, zaključio je Drago.

