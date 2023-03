I Hitler je posjetio Mariupolj: “Tada je prvi put shvatio da je rat izgubljen”

Ukrajinski dužnosnik Anton Geraščenko usporedio je ruskog predsjednika Vladimira Putina s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom jer je također posjetio Mariupolj, jedan od gradova koji su teško razoreni od početka rata u Ukrajini.

“Još jedan diktator također je jednom posjetio Mariupolj. Znamo kako je njegova priča završila. Hitler je bio u posjetu stožeru Grupe armija Jug u Mariupolju u Ukrajini u prosincu 1941. Mnogi povjesničari tvrde da je Hitler ovdje prvi put shvatio da je rat izgubljen”, napisao je u nedjelju na Twitteru Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

