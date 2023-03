Razgovarali smo s viceadmiralom NATO-a: Što su vojni brodovi radili u Splitu?

Podijeli :

Miroslav Lelas/PIXSELL

Naša Mila Moralić razgovarala je s viceadmiralom NATO-a Michaelom Scottom Scirettom u Splitu gdje je boravila skupina NATO-ovih brodova u sklopu zajedničkog uvježbavanja na moru s Hrvatskom ratnom mornaricom.

Koji su glavni zadaci Stalne NATO-ove Pomorske skupine 2, od čega se sastoji i što trenutačno radi na Sredozemlju?

Stalna NATO-ova Pomorska skupina 2 jedna je od četiriju stalno spremnih NATO-ovih snaga koja je dio pomorske komponente NATO saveza. Prvenstveno djelujemo na Sredozemnom moru, a Skupina se trenutačno sastoji od osam brodova. Provodimo aktivnosti praćenja, što znači da pratimo prisutnost neprijateljskih snaga u regiji i držimo trgovinske rute otvorenima, štitimo vodene putove u ovoj regiji. Dežurni smo 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. Četiri su jedinice sada u Splitu, a imamo i četiri jedinice koje patroliraju Sredozemljem.

Kanadska ratna mornarica uplovila u Split, stiže i američki razarač NATO-ovi ratni brodovi borave u Splitu, razgovarali smo s viceadmiralom

A koje su to najvažnije operacije koje ste proveli u zadnjih nekoliko godina?

U proteklih godinu dana, kao rezultat krize u Ukrajini, aktivirali smo zajedničku jedinicu za posebne namjene vrlo visoke pripravnosti. Sastoji se od snaga iz pomorske, zračne i kopnene domene, a mi smo odgovorni za pomorsku domenu. Dakle, u višem smo stanju pripravnosti. Ove skupine obično provode vježbe širokih razmjera kojima usavršavamo svoje borbene vještine i djelujemo kao sredstvo odvraćanja na području Sredozemlja, no sada provodimo više stvarnih operacija, pratimo neprijatelja, osiguravamo da znamo njegove namjere i gdje se nalazi u ovoj regiji. Spomenuo sam četiri pomorske skupine, moja je prvenstveno zadužena za istočni i središnji dio Sredozemlja, a s nama je i skupina zadužena za mine, a koja djeluje u istoj regiji. Druge dvije skupine djeluju na području sjevernog Atlantika.

Koliko ljudi i nacionalnosti imate pod svojim zapovjedništvom?

To je ono divno i što mi se sviđa u vezi s NATO-ovom skupinom. Nalazite se na brodu USS James E. Williams, zapovjednom brodu Stalne NATO-ove Pomorske skupine 2. Imam međunarodnu posadu koja se sastoji od gotovo 25 časnika. SAD trenutačno zapovijeda Skupinom, zapovjedništvo Skupine se tijekom godine rotira među različitim nacijama. Primjerice, 30. lipnja zamijenit će me britanski admiral, a brod britanske mornarice postat će zapovjedni brod. Budući da SAD zapovijeda, 60-65 % mojih časnika su iz SAD-a, no imam i časnike iz Grčke, Turske, Italije, Španjolske, Rumunjske, Bugarske i Njemačke, između ostalih. Takva raznolikost posade rezultira različitošću mišljenja, oni bolje razumiju ovu regiju nego ja, područje u kojem djelujemo u principu je njihovo dvorište pa je sjajno što imamo takvu raznolikost posade i mislim da nas to osnažuje kao savez.

Možete li nam podrobnije reći kakvo oružje i sposobnosti imate na brodu USS James E. Williams i drugim brodovima?

Dakako, ovo je razarač klase Arleigh Burke i rekao bih da se smatra “radnim konjem” flote Ratne mornarice SAD-a. Naše nam oružje omogućava djelovanje u različitim područjima ratovanja na površini, u zraku i ispod površine. Imamo projektile koji mogu pogoditi letjelice i brodove te torpeda za podmornice. Imamo i projektile za kopnene napade i cijeli niz drugih sustava naoružanja poznatih pod nazivom borbeni sustav Aegis koji nam omogućava da djelujemo u ovoj domeni. Dakako, tu je i drugih sedam spomenutih brodova, prvenstveno se radi o fregatama iz Turske, Grčke, Nizozemske, s nama je i kanadski brod koji vjerojatno vidite iza moga ramena, imamo i francusku fregatu… Dakle, uključene su mnoge nacije, a svaki od tih brodova donosi jedinstvene sposobnosti, prvenstveno u području protuzračnog borbenog djelovanja, protupodmorničkog i kopnenog borbenog djelovanja.

Zašto je Sredozemno more važno u općenitom smislu, a sada i u pogledu rata u Ukrajini?

Dvadeset posto globalnog brodskog prijevoza ide preko Sredozemnog mora, a Sredozemno more najbolji je način povezivanja Azije i Europe. Govorimo o trgovini u vrijednosti od 5 milijarda dolara na godišnjoj razini. Činjenica da smo ovdje prisutni omogućava nam da pomorski putovi ostanu otvoreni, imamo dvije strateške točke koje predstavljaju ulaz i izlaz iz Sredozemlja: Sueski kanal i Gibraltarska vrata.

Moram vas ovo pitati kao mornaričkog časnika… Iz vaše perspektive, kakva je sada situacija na Crnom moru, zatvorenom moru na čijim su obalama tri članice NATO-a, ali i Rusija i Ukrajina?

NATO nema namjeru dugoročno se povući s Crnog mora. Kao što ste i naveli, Turska, Bugarska i Rumunjska djeluju na toj vodenoj površini, a i ruske snage svakako ondje djeluju. Nastavljamo usavršavati svoje borbene vještine na Sredozemlju, provodimo vježbe i ako NATO od nas zatraži da odemo na Crno more, bit ćemo spremni otići onamo i provesti zadatak koji se pred nas postavi.

Putin neplanirano posjetio Mariupolj

A iz vaše perspektive, kako gledate na rat u Ukrajini s pomorskog stajališta? Znamo da je Odessa u Putinovu fokusu, ali kao i mnogo toga tijekom ove invazije, ruske operacije na tom području ne idu prema planu. Sada bi opet trebali započeti pregovori o izvozu žitarica iz te luke koja je, kao što znamo, vrlo važna za Europu i Afriku.

Nije tajna da se stvari nisu odvile kao što je predsjednik Putin planirao, a volja ukrajinskog naroda kojoj svjedočim iz dana u dan nevjerojatna je, kao i njegova ljubav prema domovini i borba za suverenost. Odessa je ključna strateška luka iz koje se izvoze žitarice, što nam omogućava da se nosimo s nestašicama hrane diljem svijeta. Nadamo se da će ovog mjeseca postići novi dogovor koji će omogućiti izvoz žitarica u ostatak svijeta i tako ublažiti problem gladi i nestašice hrane u svijetu.

Moramo vidjeti hoće li opet pokušati postići napredak u tom smjeru.

Svakako se nadam da će se postići nekakav dogovor za dobrobit svjetskog poretka i ljudi diljem svijeta. U tijeku je kriza, ali kriza je i drugdje u svijetu i to je žito nevjerojatno važno, a Odessa je u tom smislu luka od velike strateške važnosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Buran TNT dvoboj: Tko laže o broju specijalizanata iz obiteljske medicine? VIDEO Pogledajte snimke uklanjanja mine zbog koje je evakuiran centar Rijeke