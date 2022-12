Institut za rat: Kremlj iznosi nevjerojatne teorije o ratu

Ruske oblasti Belgorod i Kursk najavile su formiranje postrojbi teritorijalne obrane, objavio je Institut za proučavanje rata u svom najnovijem izvješću, izlažući mnoge civile izgledima sveopćeg rata "pod apsurdnom premisom prijetnje Ukrajine za pogranična područja Rusije".

Američki think tank je ranije izvijestio da su propagandisti Kremlja počeli iznositi slične nevjerojatne teorije o ukrajinskoj kopnenoj prijetnji ruskom teritoriju.

VEZANE VIJESTI Hakeri napali rusku državnu banku: “Ovo je najgori napad otkako postojimo!” Nakon žestokih ruskih napada na snazi isključenja struje u cijeloj Ukrajini

Moskovski dužnosnici čak su po cijelom gradu oblijepili oglase za specijalnu vojnu operaciju, koju je ISW prije primijetio samo u udaljenim gradovima i naseljima tijekom ljeta 2022. usred ruskih kampanja regrutiranja dobrovoljaca.

“Ovi uvjeti informiranja vjerojatno nisu dovoljni da uvjere rusko stanovništvo u cjelini u nužnost dodatne mobilizacije s obzirom na nedovoljan odaziv na napore oglašavanja regrutiranja volontera tijekom ljeta”, utvrdio je ISW, prenosi Index.

NEW: The #Kremlin directly responded to #Russian rumors of a second wave of mobilization in an apparent effort to manage growing societal concern and recentralize information about the war with the Russian government and its authorized outlets.https://t.co/fiP5DegWcX pic.twitter.com/gbl2zvs25T