Izrael najavljuje taktičku pauzu u ofenzivi na jugu Gaze

Podijeli :

Eyad BABA / AFP

Izraelska vojska najavila je svakodnevnu „taktičku pauzu“ u svojim aktivnostima na jugu pojasa Gaze kako bi se omogućilo više isporuka pomoći.

Pauza „će se održavati od 08:00 do 19:00 svaki dan do daljnjega duž ceste koja vodi od prijelaza Kerem Shalom do ceste Salah al-Din i zatim dalje prema sjeveru“, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) na platformi X. Cilj pauze je „povećati količinu humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu“, dodao je IDF.

Sto dana rata Izraela i Hamasa: Gaza u ruševinama, tisuće mrtvih, a regija klizi u nepredvidiv sukob

Ruta vodi južno od grada Rafaha na jugu Gaze, gdje izraelska vojska nastavlja svoje međunarodne operacije.

Odluka je donesena u sklopu napora da se “poveća količina humanitarne pomoći koja ulazi u Pojas Gaze” nakon razgovora s UN-om i drugim organizacijama, objavila je vojska.

Do nje dolazi u trenutku kada se na diplomatskom frontu čini da blijede nade za prekid vatre zbog kontradiktornih zahtjeva Izraela i Hamasa koji ostavljaju male šanse da se ostvari plan koji je krajem svibnja objavio američki predsjednik Joe Biden.

Prema UN-u, glad prijeti Pojasu Gaze gdje je 75 posto od oko 2,4 milijuna stanovnika raseljeno zbog rata. Više od 8000 djece mlađe od pet godina liječeno je od akutne pothranjenosti u Gazi, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Izrael smatra Rafah posljednjim uporištem palestinske militantne skupine Hamas.

Rat u Gazi izazvan je najgorim masakrom u povijesti Izraela s više od 1200 mrtvih, koji su proveli teroristi Hamasa i drugih ekstremističkih skupina u Izraelu 7. listopada prošle godine.

Postupci izraelske vojske kritizirani su na međunarodnoj razini, posebno operacije u Rafahu, gdje su mnogi Palestinci potražili utočište od rata.

Prema tijelima nadležnim za zdravstvo koje kontrolira Hamas, više od 37.000 ljudi je ubijeno, a više od 85.000 ozlijeđeno tijekom izraelske ofenzive u pojasu Gaze.

Brojke, koje uključuju vojsku i civile, trenutno se ne mogu neovisno provjeriti.

Izraelska vojska objavila je u subotu smrt osam vojnika u Pojasu Gaze, gdje već više od osam mjeseci bjesni rat između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok