Jedan od najboljih nogometaša žrtva je odvratnih uvreda. Zašto nitko ne reagira?

REUTERS/Phil Noble

Vinicius Jr. zabio je gol koji je prošlog svibnja osigurao Real Madridu 14. naslov europskog prvaka, a ove godine nastavio je s briljantnom igrom za klub u Ligi prvaka.

Nevjerojatno talentirani 22-godišnjak, kojeg se smatra jednim od najboljih igrača na svijetu, zabio je šest golova u sedam utakmica u Europi i još osam u La Ligi, ali Vinicius Jr. postao je i žrtva “zločina iz mržnje” u Španjolskoj, kaže sindikat profesionalnih nogometaša, prenosi CNN.

Prije derbija protiv madridskog Atletica u siječnju, s mosta u Madridu obješena je lutka s njegovim naličjem, a kamere su uhvatile rasističke ispade i tijekom Realovih utakmica u Mallorci, Osasuni, Real Valladolidu i Atleticu.

Zasad španjolska nogometna federacija, ali ni lokalni tužitelji, nisu odlučili ni o kakvim kaznama, no još uvijek traju istrage o nekim slučajevima.

Za razliku od Engleske, gdje Premier liga i Engleski nogometni savez mogu kazniti klubove i navijače zbog rasističkog ponašanja, La Liga nema te ovlasti, rečeno je iz saveza za CNN. Umjesto toga, La Liga može prijaviti incidente regionalnim tužiteljima i odborima u federaciji, koji se njima bave kao pravnim slučajevima prije nego se odluči o sportskim kaznama.

La Liga kaže da dijeli “Vodič za fanove”, sastavljen u suradnji s federacijom navijača, na stadionima prije početka svake sezone. Vodič naglašava kakvo ponašanje “predstavlja vrijednosti” sporta.

Također uoči početka sezone dijele i “Vodič za igrače” svakom igraču, pozivajući ih da iskazuju poštovanje i prijave svaki slučaj rasističkog ili nasilnog ponašanja koji primijete.

U izjavi za CNN, sindikat nogometaša, koji pruža podršku žrtvama rasističkog ponašanja u La Ligi, objašnjava da se takvi incidenti po španjolskom zakonu definiraju kao zločini iz mržnje, a kažnjivi su zakonom.

“Pravna, državna i sigurnosna tijela moraju istražiti i bez odlaganja postupati nakon ovakvih incidenata”, rečeno je iz sindikata. “U sportu postoji disciplinarni kodeks koji predviđa moguće sankcije za ovakvu vrstu ponašanja. Želimo inzistirati da je ono što se dogodilo Viniciusu zločin iz mržnje.”

Ipak, nakon istrage izazvane rasističkim uzvicima “ti si majmun, Viniciuse, ti si majmun” prije i tijekom Realove utakmice protiv Atletica prošlog rujna, La Liga je za CNN izjavila da je lokalni tužitelj iz Madrida odlučio da neće nastaviti sa slučajem jer su ti uzvici bili dio drugih “neugodnih i bezobraznih” uzvika tijekom “nogometne utakmice velikih rivala.”

Piara Powar, direktor organizacije za borbu protiv diskriminacije u europskom nogometu Fare Network, kaže da lige i relevantna tijela u Španjolskoj “peru ruke” od ovakvih incidenata.

Ili zbog nedostatka interesa ili nedostatka razumijevanja nogometa i ozbiljnosti ovakvih događaja, lokalni tužitelji ne bave se istragama na adekvatan način, kaže Powar.

“U Španjolskoj se ova struktura razvijala godinama, a nitko ju nije doveo u pitanje”, kaže on. “Često imate individualnog suca, povezanog s lokalnim ili regionalnim vlastima, koji sjedi kao kvazi-pravna figura umjesto disciplinarnog odbora ili regulatorne komisije, što je slučaj u drugim zemljama.”

“Često su ti pojedinci potpuno nepovezani s nogometom, ali i s implikacijama svojih odluka, a primjenjuju različite standarde za razmatranje dokaza – djelomično kriminalne, djelomično civilne – a oni se izrazito razlikuju”, dodaje. “Slučajevi se konstantno odbacuju, a ako i dolazi do odluke, sankcije su minimalne kazne koje nemaju nikakav učinak.”

Powar kaže da se zbog ovakvog načina nošenja s incidentima rasističkog nasilja sustav u Španjolskoj “počeo raspadati.”

“Nije efikasan, nikada nije bio efikasan, a neki ga ni ne shvaćaju ozbiljno. Nitko se na njega ne oslanja kao na pouzdanu intervenciju koja će dovesti do promjene”, govori on.

CNN je kontaktirao federaciju za komentar, ali nije dobio odgovor.

‘Rasistička kampanja protiv Viniciusa’

Incidenti rasističkog nasilja nad igračima bacili su ljagu na čitav niz utakmica u La Ligi ove sezone.

Ukupno je La Liga lokalnim tijelima poslala prijave o 12 odvojenih slučajeva rasističkog nasilja nad crnim igračima u periodu od siječnja 2020.

U čak osam od njih žrtva nasilja bio je upravo Vinicus, a četiri su – od kojih su tri vezana uz njega, a jedan uz zvijezdu Atletica Bilbao, Nica Williamsa – arhivirana bez kazne za odgovorne.

Kada su upitani kako je moguće da nisu identificirali navijače koji su urlali rasističke uvrede Viniciusu tijekom utakmice na Camp Nou u listopadu 2021., tužitelj iz Barcelone rekao je da ne mogu otkrivati detalje iz privatne istrage.

“Ono što je jasno jest da su analizirali dokaze koje su imali i nisu u ovom slučaju identificirali nijednog počinitelja”, rečeno je iz ureda za CNN.

Komplicirani i spori procesi u Španjolskoj izgledaju još zapetljanije u usporedbi s nedavnim slučajem u Engleskoj, u kojem je lokalni sud na tri godine zabranio pristup navijaču tek tri mjeseca nakon što je ovaj rasistički vrijeđao igrača Chelseaja, Raheema Sterlinga.

Predsjednik Pokreta protiv netolerancije, Esteban Ibarra kaže da je arhiviranje slučajeva u kojima je žrtva Vinicius “nezamislivo”.

“Jasno odbacujemo ideju da je Španjolska rasistička zemlja, no istovremeno priznajemo da u našoj državi ima mnogo rasističkog ponašanja”, dodao je Ibarra. “Ima mnogo rasističkih incidenata kojima se nije stalo na kraj iako za to postoje zakonski putevi i kapaciteti.”

“Rasistička kampanja protiv Viniciusa započela je davno,” dodaje.

Medijska oluja

Powar kaže da je primijetio uzorak u španjolskim medijima, kojim se dio krivice za rasističko nasilje želi pripisati samom Viniciusu, često insinuirajući da Brazilac “sam izaziva” zbog načina na koji igra ili slavi svoje golove.

Prošlog rujna, glavni agent i predsjednik Udruge španjolskih agenata Pedro Bravo, na TV programu je Viniciusa usporedio s majmunom.

Ranije ovog mjeseca, trener Liverpoola Jurgen Klopp ostao je bez riječi kada ga je novinar pitajo mislili da Viniciusovo “provokativno ponašanje” na terenu izaziva rasističke uvrede.

Viniciusov ples pri proslavi golova postao je slavan u Španjolskoj i Brazilu. Nakon jedne od tih proslava, Bravo je izjavio kako bi Vinicius “trebao prestati izigravati majmuna.” Zvijezda Madrida je odgovorila, rekavši da neće prestati plesom slaviti svoje golove.

“Dio diskursa, a to sam vidio u novinama u Španjolskoj posljednjih mjeseci, je da ljudi kažu da je pogrešno to što se događa, ali i da on sam snosi dio krivnje”, kaže Powar. “To je pojačalo cijelu priču, Vinicius sada na svakoj utakmici trpi eksplicitne rasističke uvrede.”

Sindikat profesionalnih nogometaša kaže da se rasizam u Španjolskoj mora promatrati kao društveni problem, a ne tek nešto što postoji samo oko nogometa. Prošli mjesec održali su sastanak s Pokretom protiv netolerancije i počeli s osmišljavanjem plana kako se u budućnosti nositi s rasističkim vrijeđanjima na utakmicama.

U izjavi su dvije organizacije rekle kako će početi surađivati u kampanjama i podići svijest o zlu rasizma u nogometu.

