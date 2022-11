Pamet u glavu! Donosimo popis: Što smijete, a što ne smijete raditi u Kataru?

Podijeli:







Izvor: KARIM JAAFAR / AFP

Svjetsko nogometno prvenstvo istovremeno je sportski događaj i međunarodna proslava, a za mnoge fanove, veliku ulogu u cijeloj priči igra alkohol, kako na stadionima, tako i u barovima koji se za vrijeme trajanja prvenstva otvaraju ranije i ostaju otvoreni kasnije no inače, kako bi mase mogle gledati utakmice.

No Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. drugačije je od svih dosad. Samo dva dana prije početka prvenstva u ovoj muslimanskoj zemlji, organizatori su objavili šokantnu odluku da navijači neće smjeti piti pivo na stadionima, iako je ranije rečeno da će alkoholna pića biti dozvoljena.

Alkohol je u ovoj zemlji strogo reguliran, a carinici imaju naredbe oduzeti bilo kakva pića koja posjetitelji pokušaju unijeti u zemlju. To je samo jedna od mnogih kulturnih razlika – i potencijalnih pravnih problema – s kojima bi se navijači mogli suočiti u Kataru, pogotovo ako u zemlju dolaze iz otvorenijih društava.

NPR je pripremio kratki vodič:

Ovo Svjetsko prvenstvo bit će “suho”

Da bismo dobili dojam o tome koliko je uistinu dramatična odluka organizatora u Kataru o alkoholnim pićima, prisjetimo se 2014., kada je FIFA uspješno natjerala Brazil da promijeni svoje federalne zakone kako bi se dopustila prodaja alkohola na stadionima. Time se poništila zabrana uvedena zbog nasilja na stadionima.

“Alkoholna pića dio su FIFA Svjetskog prvenstva i, prema tome, imat ćemo ih,” rekao je tadašnji glavni tajnik FIFA-e, Jerome Valcke, 2012. godine. “Oprostit ćete mi ako zvučim malo arogantno, ali to je nešto o čemu nećemo pregovarati.”

To je bilo tada. U Kataru, obični navijači neće imati pristup alkoholu tijekom utakmica. Tek posjetitelji s ulaznicama za luksuzne lože moći će doći do alkohola. Izvan stadiona, navijači će moći piti na posebnim mjestima za okupljanje tijekom prvenstva ili u restoranima, barovima i hotelima u zemlji koji za to imaju posebnu dozvolu.

Općenito je ispijanje alkohola u javnosti u Kataru protuzakonito – kršenje tog zakona može rezultirati kaznom zatvora od 6 mjeseci i kaznom od preko 800 dolara. Itko tko pokuša u zemlju prošvercati alkohol, može biti kažnjen s do 3 godine zatvora.

Vjerska ograničenja

Islam je službena religija Katara, a itko tko pokuša širiti druge religije ili kritizira Islam “mogao bi biti kriminalno gonjen,” piše veleposlanstvo Katara u SAD-u u uputama za posjetitelje svjetskog prvenstva.

Također, nije sigurno pretpostaviti da možete vlastitu vjeru prakticirati otvoreno: “Katar dopušta da se neke nemuslimanske vjerske prakse odvijaju u posebnim prostorima, ali sve religije nisu jednako prihvaćene,” piše u uputama.

Uz restrikcije na uvoz alkohola i pornografije, “putnici ne mogu u zemlju unijeti proizvode od svinjetine,” rečeno je u videu američkog ministarstva vanjskih poslova o zakonima u zemlji.

Javni govor također je ograničen

Ako se zaključi da ste u nekom govoru kritizirali katarsku vladu, mogli biste biti uhićeni. Ti zakoni odnose se na izgovorene riječi, ali i na sve napisano na društvenim mrežama.

Također, svjetska prvenstva u prošlosti neizbježno su dolazila u paketu sa dobrim starim neredima – scenama gdje navijačke skupine jedna drugoj izvikuju prostote – no bilo kakvi otvoreni sukobi u Kataru mogu dovesti do popriličnih problema.

“Na primjer, ako se svađate s nekim ili ga vrijeđate u javnosti, možete biti uhićeni,” kaže video američkog ministarstva.

Društveni problemi

“Homoseksualnost je u Kataru protuzakonita,” naglašava ministarstvo.

“Aktivisti kažu da su LGBTQ osobe u Kataru podvrgnute konverzijskoj terapiji, zlostavljanju od strane vlasti, kao i zatvorskim kaznama,” kaže NPR-ova Becky Sullivan.

To je izazvalo bijes šire javnosti, a svijet će budno promatrati kako se katarske vlasti odnose prema navijačima koji su članovi LGBT zajednice, kao i simbolima koje će možda isticati.

Posjetitelji će biti grubo kažnjeni za “neprimjerena ponašanja, kao i seksualne odnose izvan braka,” kaže američka Kongresna knjižnica, citirajući katarske zakone.

Kazne se kreću od globe pa do šest mjeseci zatvora za svakog tko je činio “nemoralne” činove ili geste u javnosti, a za seks izvan braka možete dobiti do sedam godina zatvora. Razuzdano ponašanje u javnosti može rezultirati zatvorom od 3 godine, kaže knjižnica.

Ako trudnice dođu u Katar gledati svjetsko prvenstvo, moraju pokazati vjenčani list da bi u zemlji mogle dobiti prenatalnu skrb, piše u uputama američkog ministarstva.

Navijači će morati biti pokriveni, bez obzira na vrućinu

Nesnosna vrućina u Kataru natjerala je organizatore da prvenstvo prebace s uobičajenog ljetnog termina u studeni i prosinac, no navijači kojima će i tada biti prevruće morat će pripaziti koliko kože otkrivaju.

Pravila odijevanja u javnosti nalažu da “i muškarci i žene imaju pokrivena ramena, prsa, trbuhe, i koljena, a da uske tajice budu prekrivene dugim majicama ili haljinama,” kaže američko ministarstvo.

Kao što je situacija i s alkoholom, standardi odijevanja podložni su promjenama ovisno o tome do koje mjere određeni dio grada ili lokacije uslužuje strance.