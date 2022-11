Evo što će pivari napraviti s hektolitrima piva nakon katarske zabrane prodaje

Zabrana prodaje alkohola u prostorima oko stadiona izazvala je prave glavobolje najvećoj svjetskoj pivovari Anheuser-Busch InBev (AB InBev), čiji je brend Budweiser glavni sponzor Svjetskog nogometnog prvenstva.

Nakon iznenadne odluke Katra u posljednjem trenutku, na Twitteru su napisali: ‘Pa, ovo je čudno’, no tvit su ubrzo izbrisali. Budweiser je imao koncesiju za prodaju bezalkoholnog i alkoholnog piva, za što je platio 75 milijuna dolara.

Svjetsko nogometno prvenstvo svake četiri godine obično povećava potrošnju piva na globalnoj razini, a belgijski brendovi kao što su Stella Artois i Corona žele profitirati od milijuna dolara koje su platili da budu na turniru. Svjetsko nogometno prvenstvo 2014. povećalo je za 140 milijuna litara prodaju piva AB InBev u Brazilu, njegovu drugom najprofitabilnijem tržištu nakon Sjedinjenih Država, i to u obično slabim zimskim mjesecima.

No Katar 2022. uvijek će biti drugačiji, kao prvo Svjetsko prvenstvo u nogometu održano u konzervativnoj muslimanskoj zemlji sa strogim kontrolama alkohola, čija je konzumacija zabranjena u javnosti. Točnije, poslužuje se u ograničenim količinima, npr. u barovima i u restoranima u nekim hotelima. U trgovinama ga stranci mogu kupiti ako imaju boravišnu dozvolu u Katru, moraju biti stariji od 21 godine, a potrebna im je za to i posebna dozvola. Neki od navijača, poput onih iz Ekvadora čija je utakmica s Katrom otvorila prvenstvo, iskazali su na tribinama negodovanje zbog zabrane prodaje alkohola, uzvikujući: ‘Želimo pivo (Queremos cerveza!)’

Osvrćući se u srpnju na tad još neslužbenu informaciju da će tribine na stadionima biti bez alkohola, izvršni direktor AB InBeva Michel Doukeris ustvrdio je da će turnir biti odlična prilika za predstavljanje bezalkoholnih marki, poput Budweisera Zero. S vremenskim okvirom za planiranje od nekoliko mjeseci, umjesto dva dana, AB InBev mogao je pokušati zamijeniti obični Budweiser njegovom bezalkoholnom verzijom izvan stadiona te bi možda stvarno i mogao više profitirati s obzirom na tipično višu maržu.

Elaina Bailes, članica odbora London Solicitors Litigation Association, rekla je da će promjena stajališta u posljednjem trenutku vjerojatno dovesti do spora. ‘Budweiser sada ima skup logistički problem što učiniti s distribuiranim zalihama koje više ne može prodati’, rekla je Bailes te dodala da bi također mogli izgubiti vidljivost i popularnost brenda tijekom utakmica.

No Budweiser se pobrinuo i za to. Naime, na svom službenom profilu na Twitteru objavili su da će zemlja koja pobijedi na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Katru osvojiti sva piva koja nisu prodali zbog zabrane, a količina je poprilična.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1