Dok svjetski čelnici osuđuju rusku invaziju na Ukrajinu na summitu G20, Rusi su novim projektilima napali Kijev, javljaju svjetski mediji pozivajući se na izjavu gradonačelnika.

U prvom udaru dva projektila pogodila su stambenu četvrt u glavnom gradu Ukrajine, potvrdio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, a nakon toga je stiglo izvješće i o trećem udaru. Navodno su pogođene dvije stambene zgrade.

Kličko je rekao i da je iznad Kijeva protuzračna obrana oborila nekoliko projektila.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ