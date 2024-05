Koje su ruske ambicije na Baltiku?

Podijeli :

AFP / Ilustracija

Napetosti na Baltiku traju posljednjih nekoliko godina, a šef glavnog stožera švedske vojske Miacel Byden sada upozorava da Rusi žele potpunu prevlast, kao i da želi švedski otok Gotland.

“Ako Rusija preuzme kontrolu i okruži Baltičko more, to bi imalo ogroman utjecaj na naše živote – u Švedskoj i svim drugim državama Baltičkog mora. To ne možemo dopustiti. Baltičko more ne smije postati Putinovo igralište na kojem on širi strah na članice NATO-a”, rekao je general, prenosi Deutsche Welle.

S otoka Gotlanda, tvrdi, Švedska može pomoći drugim državama NATO-a na Baltičkom moru kako bi bile sigurnije.

“Ako Putin napadne Gotland, on ih može ugroziti s mora. To bi bio kraj mira i stabilnosti u nordijskoj i baltičkoj regiji”, naglasio je Byden i dodao:

Putin ima novu metu: “To bi bio kraj mira i stabilnosti u nordijskoj i baltičkoj regiji”

“Švedska je polazila od toga da će Rusija demonstrativno pokazati mišiće. Ali, nismo računali na invaziju i kopnenim trupama. Kada smo promatrali kretanje ruskih trupa, to nije bilo izravno na njezinim granicama. Oni izvode vježbe, ali samo na očekivanoj razini.”

Također, Švedska očekuje i razne “nevojne poteze”, poput dezinformacija, klevetničkih kampanja i kibernetičkih napada. Upozorilo se i na ozbiljnu katastrofu koju uzrokuju stari ruski naftni tankeri u Baltičkom moru.

“Rusija bi mogla izazvati ekološku katastrofu direktno ispred naših vrata i učiniti da to izgleda kao nesreća. Ekološke posljedice bile bi razorne”, upozorava Byden.

Švedska ministrica za N1: Ukrajina mora pobijediti, to je važno za europsku sigurnost

U siječnju je švedski ministar civilne zaštite Carl-Oskar Bohlin izazvao pomutnju kada je na konferenciji o obrani istaknuo da bi u Švedskoj moglo doći do rat”. Ubrzo nakon toga, Byden je također izjavio da se ljudi u zemlji moraju “mentalno pripremiti za rat”.

Nakon završetka Hladnog rata, Švedska je 1990-ih naglo smanjila svoje izdatke za obranu. Tek nakon ruske aneksije poluotoka Krim 2014. ponovno je došlo do povećanih ulaganja u sigurnost zemlje.

U travnju, mjesec dana nakon što je Švedska ušla u NATO, Švedska je objavila da će uložiti 385 milijuna švedskih kruna (33 milijuna eura) u civilnu obranu i obnovu skloništa od zračnih napada, obrazloživši to njenom procjenom da je pogoršano sigurnosno stanje. Prema navodima, novac će također ići u jačanje hitnih službi, izgradnju zaliha lijekova i kibernetičku sigurnost zemlje.

