Putin ima novu metu: “To bi bio kraj mira i stabilnosti u nordijskoj i baltičkoj regiji”

Prvi čovjek švedske vojske Micael Bydén upozorio je na ruske tankere koji se nalaze blizu strateškog švedskog otoka Gotland.

Vrhovni zapovjednik švedskih oružanih snaga Micael Bydén upozorio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin bacio oko na švedski otok Gotland. Najveći švedski otok nalazi se na strateški bitnoj lokaciji – usred Baltičkog mora te između švedske prijestolnice i ruske eksklave Kalinjingrada.

Pentagon: Rusija je lansirala “svemirsko oružje” u smjeru američkog satelita

“Ako Rusija preuzme kontrolu i zapečati Baltičko more, to bi imalo ogroman utjecaj na živote ljudi u Švedskoj i svim okolnim zemljama. Ne možemo to dopustiti”, rekao je Bydén te nadodao da Baltik ne smije postati Putinovo igralište.

U posljednjih nekoliko mjeseci ruski tankeri postali su sve prisutniji uz istočnu obalu Gotlanda. Flota od otprilike 1400 brodova nije dio ruskih oružanih snaga i zbog toga NATO nema ovlasti ukloniti ih.

Naime, riječ je o takozvanim brodovima iz sjene koje Rusija koristi za prijevoz sankcioniranog tereta od početka invazije na Ukrajinu. Ovi brodovi najčešće plove pod stranim zastavama i nemaju putno osiguranje.

Prošlog mjeseca Europska komisija poručila je da će odluku o kažnjavanju ruskih tankera iz sjene donijeti u sklopu sljedećeg paketa sankcija Rusiji.

“Ako Putin napadne Gotland, može zaprijetiti NATO zemljama s mora. To bi bio kraj mira i stabilnosti u nordijskoj i baltičkoj regiji”, rekao je Bydén za Politico.

Švedska je nakon ruske aneksije Krimskog poluotoka ponovno uvela stalne trupe na Gotland, a od prošle godine je i najnovija članica NATO-a što znači da ju, u slučaju ruskog napada, ostale članice saveza trebaju zaštiti.

U utorak navečer je procurio plan ruskog Ministarstva obrane o promijeni granica na moru s Finskom i Litvom što je kasnije ruska novinska agencija opovrgnula, prenosi Dnevnik.hr.

