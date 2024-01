Kovač: Dodik je dobio jasnu poruku. Ako krene odcjepljenje, intervenirat će svijet

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Njemačkoj i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost u Novom danu u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao političke aktualnosti u svijetu, veliki štrajk u Njemačkoj, predsjedničke izbore u SAD-u i ratno stanje u Ukrajini.

“Što se tiče Njemačke, postoje dva temeljna razloga zašto je stanje takvo. Angela Merkel nastavila je putem bivšeg kancelara Gerharda Schrodera i bila je uspješna, ali nikakvih većih zahvata nije bilo za vrijeme njene vladavine. Ona se uklopila u tu zelenu agendu. Zeleni nisu bili na vlasti, ali su imali neku vrstu kulturne hegemonije. Merkel je odlučila izaći iz nuklearne energije zbog pritiska zelenih. Drugi veliki razlog je rat Rusije protiv Ukrajine koji je doveo do povećanja cijene energenata. Nafta i plin su sad puno skuplji u Njemačkoj, oni ovise 75 posto o fosilnim gorivima i sad su u problemu s konkurentnošću. I kemijska i automobilska industriju. To se sve sad srušilo na vladu Olafa Scholza koji će to sve mora ispraviti u kratkom vremenu što neće moći učiniti pa sad pada i na leđa zelenim”, kazao je bivši veleposlanik u Njemačkoj Miro Kovač.

Komentirao je i veliki štrajk njemačkih seljaka.

“Seljaci se bore za svoje privilegije. Scholz i njegovi ministri su loše napravili prenamjenu sredstava. Nisu smjeli sredstva za covid prenamijeniti u drugi segment. Teško da će doći do prijevremenih izbora jer se CDU i CSU oni ne isplate. Postojala je mogućnost da dođe do velike koalicije između CDU-a, CSU-a i SPD-a, i ideja da se izbace zeleni i liberali iz savezne vlade, ali više odgovara CSU-u i CDU-u da tjera Scholza. Ne vjerujem da će to AfD proći u Njemačkoj u ovom trenutku. SPD je narastao zbog slabosti CDU-a. Vratili su se na stanje prije 2021. izborne godine. AfD je izraz nezadovoljstva širih slojeva stanovništva politikom etabliranih stranaka. Previše se politika udaljila od ljudi. Njemačke radnike zanima hoće li njihove privilegije koristiti imigranti. Njemačka trenutno ima više od 13 milijuna stranaca. Ljudi traže izlaz u AfD-u koji beskompromisno govori o nekim temama, a i ljudi imaju dojam kao da netko skrbi o njima, iako tu ima određenog populizma”, kazao je Kovač.

Navodi da se CDU i CSU ne trebaju previše bojati AfD-a, ali da će si oni uzeti određeni dio birača.

Komentirao je i europski odnos prema Ukrajini, ali i nadolazeće predsjedničke izbore u SAD-u.

“EU nikad nije smio dopustiti da bude na taj način vazaliziran u odnosu na Ukrajinu. EU je trebao biti proaktivniji i pronalaziti rješenja. Unutar EU-a nemamo slogu kako nastaviti financirati Ukrajinu”, kazao je pa dodao:

“Na terenu vidimo da Ukrajina ima manjak vojnika. Sankcije nisu mogle uroditi plodom. Rusija ima energente koji su potrebni EU-u. Sad te energente prodaje drugim zemljama. Te sankcije nisu mogle Rusiji nanijeti štetu i to se moglo predvidjeti. Mogli smo Ukrajinu odmah u startu bolje naoružati. Nije to priznanje ruske agresije, ali radi se o tome da ispadamo nemoćni poraziti Rusiju. Nismo vjerodostojni. Drugačije smo razgovarali prije godinu dana i sad. Koncept koji smo imali prije godinu ili dvije više nije isti. No, Ukrajina je unatoč svemu obranila većinu svog teritorija”, rekao je.

Predsjednički izbori u SAD-u su pred vratima.

“Moguće je da Donald Trump bude republikanski kandidat za predsjedničke izbore, no nitko ne zna kako će to ispasti. No, da je SAD podijeljen, jest. Ako se dogodi malo čudo i Trump bude opet izabran, neće doći do velikih promjena u vanjskoj politici. Institucije su još uvijek dovoljno snažne da mogu spriječiti nepoštovanje ustava”, rekao je pa se dotaknuo i preleta američkih F-16 iznad Republike Srpske.

“Milorad Dodik je dobio jasnu poruku. Amerikanci neće ići rušiti Republiku Srpsku jer je to Dayton, no sve što bi dovelo u pitanje ustroj i odvajanje ne dolazi u obzir. Ima ljudi koji kažu da je Dodik sve pripremio za odcjepljenje, ja prihvaćam tu mogućnost. Ako bi se to dogodilo, onda će intervenirati svijet i to se neće dopustiti. Aktivirat će se Amerikanci i međunarodne snage. To će se silom zaustaviti. Vladimir Putin i Rusija tad ne bi učinili ništa jer nemaju za to kapaciteta. To im je predaleko i imaju neke svoje brige. Prioritet su im Arktik i fosilna goriva na Arktiku. U slučaju separacije međunarodna zajednica bi reagirala vrlo oštro, a to je i u interesu Hrvatske. Hrvatska bi trebala biti najveći zagovaratelj oštrog djelovanja jer bi bio ugrožen vitalni nacionalni interes. Imamo obvezu štititi neovisnost BiH”, zaključio je.

