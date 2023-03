Savjetnik šefa Ureda predsjednika Mihajlo Podoljak prozvao je javno svjetski poznatu francusku modnu marku Louis Vuitton zbog najnovije kampanje.

“Više od godinu dana Ruska Federacija kolje Ukrajince u Europi koristeći trobojnicu i simbole V/Z. Elitna modna kuća usredotočena na “nove ruske bogataše” odlučila se javno poigrati simbolima agresije. Luksuz bolje miriše kad je natopljen krvlju, zar ne Louis Vuitton?”, poručio je Podoljak na Twitteru osvrćući se na reklamu koja je prikazana na otvaranju modne revije u Parizu.

For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.

Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC