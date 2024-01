Kovač o Orbanu: Film “Viktor sam na svijetu” nećemo gledati

Podijeli :

Miguel MEDINA / AFP

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Mile Moralić s kojom je komentirao ubojstvo američkih vojnika, summit čelnika Europske unije i paket pomoći Ukrajini.

Podsjetimo u nedjelju je došlo do ubojstva trojice američkih vojnika i ranjavanja više desetaka drugih za koje su odgovorni militanti koje podupire Iran. Miro Kovač prokomentirao je ubojstvo američkih vojnika.

“Imamo dvostruku motivaciju Joea Bidena, s jedne strane mora pokazati mišiće zbog napada na američke vojnike, glavna sila svijeta mora pokazati da se to s njom ne smije raditi, da se to kažnjava. Ona će to i učiniti tako da će doći do targetiranih pomno promišljenih udara. S druge strane mora pokazati snagu kao kandidat za predsjednika SAD-a i pred domaćom javnosti pokazati da se on može s time nositi, da je lider i da je snažan te da može parirati Donaldu Trumpu. Pretpostavljam da će se ići na udar koji neće izazvati eskalaciju i reakciju Irana”, objasnio je.

Hoće li SAD uzvratiti Iranu? Biden ima više opcija

U četvrtak će se u Bruxellesu održati izvanredni summit čelnika Europske unije koji je nastavak summita u prosincu na kojem nije donesena odluka o pomoći Ukrajini. Viktor Orban morati će donijeti odluku hoće li ili neće poduprijeti pomoć Ukrajini.

“Viktor Orban je čovjek koji je pragmatičan i koji zna ići jako daleko, ali kada vidi da ostaje sam, Viktor sam na svijetu, taj film nećemo gledati”, rekao je Kovač.

“Moja pretpostavka je da će doći do nekog kompromisa, on je već naznačio da je spreman na kompromis”, dodao je.

Može li EU slomiti Orbana?

Kovač je odgovorio na pitanje hoće li Europska unija Mađarskoj oduzeti pravo glasa ako se na nađe kompromis po pitanju vojne pomoći Ukrajini.

Orban popustio? Mađarska otvorena za reviziju proračuna EU-a kako bi se pomoglo Ukrajini

“Ne vjerujem da će taj mehanizam biti moguće tek tako aktivirati, tu su i Slovaci odnosno Robert Fitz. On će stati uz Mađare i nitko ne želi da dođe do takvog scenarija. Europska unija se pokazala dobra u umijeću kompromisa i do njega će doći”, kazao je.

Bivši ministar vanjskih poslova rekao je kako je njemačko-francuska okosnica kičma Europske unije.

“Poljaci žele da se to promijeni i da okosnica bude s njima, ali ostat će njemačko-francuska. Oni su jedni na druge osuđeni, nema tu puno ljubavi, ima puno pragmatizma”, kaže bivši ministar.

“Francuzi i Nijemci su osuđeni na suradnju i sve dok postoji ovakav integracijski proces to će biti kičma Europske unije. Dođe li do razaranja tog procesa onda se stvari mijenjaju”, dodao je Kovač.

