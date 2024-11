Kovač: Putinove prijetnje treba shvatiti ozbiljno

Podijeli :

Putin nastavlja sa žestokom agresijom na Ukrajinu, koju je prvi put od početka ratnog sukoba gađao raketom koja može nositi i nuklearne glave. Nastavio je i s novim prijetnjama Zapadu, najavljujući najgori scenarij nuklearnog udara.

“Sve je moguće”, rekao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, za HRT.

Kovač kaže kako je administracija američkog predsjednika Joea Bidena, analizirajući više od tisuću dana rata između Rusije i Ukrajine, slijedila tri glavna cilja, iako ih nije javno formulirala.

“Prvi je cilj spriječiti pobjedu Rusije, drugi je izbjeći eskalaciju i destabilizaciju Rusije, a treći osigurati da Europljani preuzmu veću odgovornost za očuvanje mira na kontinentu, rekao je te dodao kako je problem što ni Biden ni njegova administracija ne žele ostati zapamćeni u povijesti kao oni koji su pridonijeli porazu Ukrajine.”

U tom kontekstu, rekao je, Washington je dopustio Ukrajini korištenje projektila dometa do 300 kilometara za udare u dubinu ruskog teritorija.

Smatra kako to dodatno komplicira situaciju za Donalda Trumpa, koji također nastoji izbjeći odgovornost za ukrajinski poraz, a da istovremeno Rusija reagira demonstracijom snage.

“Predsjednik Vladimir Putin bio je vrlo jasan. On je poslao ovu interkontinentalnu raketu. Neki smatraju da je to raketa srednjega dometa, do 5500 kilometara. Ali ono što je vrlo bitno, što se ne govori toliko u javnosti, je to da je ta raketa nekakva varijacija nekog starijeg sustava Rubež. Ono što je ispaljeno na Dnipro, da su stavljene nuklearne glave, to bi bilo deset puta više nego što je ispaljeno na Hirošimu. Tako da takav jedan napad na Kijev značio bi da Kijeva više nema”, istaknuo je Kovač.

Zapadni dužnosnici: Rusija nije napala Ukrajinu interkontinentalnim balističkim projektilom

Pitanje svih pitanja

Odgovorio je i na pitanje svih pitanja – blefira li Putin s novim otvorenim prijetnjama kako će upotrijebiti nuklearno oružje ako Zapad ne prestane pomagati Ukrajini.

“Ja ne bih išao isprobavati blefira ili Putin ili ne. Putin je poslao tu raketu, bila ona interkontinentalna neka nova ili varijacija neke starije generacije srednje dometne nuklearne rakete. To uopće nije bitno. Bitno je da je on spreman na tako nešto. Tako da to treba shvatiti ozbiljno”, rekao je Kovač.

Dodao je da su Rusi 30 minuta prije lansiranja obavijestili Amerikance, što su potvrdili i sami Amerikanci, što upućuje na postojanje “crvene linije” i komunikacije između dvaju ministarstava obrane.

“Obje strane imaju strateški interes, a to je izbjeći eskalaciju”, rekao je.

