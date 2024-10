Kovač: Zelenski bi trebao moliti Boga da pobjedi Trump

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač gostovao je u Pregledu dana kod Igora Bobića gdje je komentirao stanje na Bliskom istoku i utjecaj američkih izbora na rat u Ukrajini.

Kovač smatra da je posljednji izraelski napad na Iran bio kontroliran i da su ga Iranci i očekivali.

Iran najavio odgovor na izraelski napad

“Moj je dojam da su Iranci ipak skloni tome da ne idu u daljnju eskalaciju. Eskalaciju nikako ne žele Amerikanci – vidjeli smo koliko je vremena prošlo od odgovora. Amerikanci su na kraju uvjerili izrael da ne ide na snažnije napade na naftna postrojenja”, poručio je Kovač.

Ni jedna strana ne želi radikalizaciju sukoba na Bliskom istoku, tvrdi Kovač.

“Amerikanci su poslali 40 tisuća vojnika na područje Bliskog istoka. Oni su tamo poslani i spremni obraniti Izrael. Amerika želi da dođe do vrste modusa vivendi“, rekao je.

Koliko je Iran oslabljen nakon razbijanja Hamasa i Hezbolaha?

“Iran je doživio udarac u tim akcijama Izraela. I dalje su taoci u rukama Hamasa. I dalje postoji Hezbolah na području Libanona”, kazao je Kovač.

Utjecaj američkih izbora na rat u Ukrajini

“Ako pobjedi Harris, htjet će prebaciti više odgovornosti na Europljane. Ideja će biti da Europljani budu odgovorni za budućnost Ukrajine. Možda bi bilo dobro za nas da nas netko prisili na to da budemo zaista odgovorni za sebe i za svoj kontintet”, smatra Kovač.

EU uznemiren zbog izvješća o sjevernokorejskim vojnicima u Ukrajini

Ako pobjedi Donald Trump?

“Ideja Trumpa je da on nametne mirovne pregovore i da se zaledi stanje na terenu. To ne znači da Ukrajina prizna da je izgubila teritorij, nego da se zaledi stanje i da onda Europljani pošalju svoje mirovne snage koje će garantirati primirje. To je njegova ideja, što ima i smisla da se to napravilo prije 9 ili 10 godina, onda bi danas bila drugačija situacija, ne bi se Rusi nikad usudili napasti Ukrajinu”, kazao je Kovač.

Dodaje da bismo trebali biti sretni da Trump pobjedi i objasnio zašto.

“Ne zbog toga što mi njega volimo ili ne volimo. Kad je riječ o ratu u Ukrajini, izađimo iz emocionalnog, budimo racionalni”, rekao je Kovač i dodao da je racionalni interes da prestane rat i da Ukrajina bude slobodna.

“Logično je da mi u tome pomognemo, mi kao Europljani jer smo mi na ovom kontinentu oni koji trebaju osiguravati mir i stabilnost. Zelenski bi trebao moliti Boga da pobjedi Trump”, zaključio je Kovač.

