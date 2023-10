Kovačević o stanju na Bliskom istoku: Zapad je moralno dezorijentiran

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo bio je vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević koji je komentirao stanje na na Bliskom istoku.

Ipak, Kovačević se najprije kratko osvrnuo na presudu Branimiru Glavašu na ponovljenom suđenju za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tijekom Domovinskog rata.

“S obzirom na činjenice koje u bile obznanjene u okviru prethodnih procesa, očekivala se ovakava presuda. Mislim da je ova presuda šamar Ustavnom sudu koji se, po mom mišljenju, suprotno svojim ovlastima umiješao u meritum vođenja sudskog procesa i poništio kaznu koja je bila gotovo već odslužena, komentirao je Kovačević.

Europsko vijeće već drugi dan na svom susretu razgovara o humanitarnoj situaciji i koridoru u Pojasu Gaze. Navodno je više od 100 zastupnika Europskog parlamanta za hitni prekid vatre.

“Ono što se događa u Gazi je humanitarna kriza bez presedana, a ono što kolektivni Zapad radi prešućujući imenovati onog odogovornog za izazivanje te humanitarne krize je moralna pljuska Zapadu. Osobito se ta nedosljednost Zapada vidi na podlozi onoga što opravdano zamjera Rusiji što uništava ukrajinsku infrastrukturu, ovdje kažu ne uništavajte bolnice, škole i džamije, ali ne kažu tko ih to uništava”, rekao je Kovačević.

Dodaje da se i u izjavi koja je usvojena na jučerašnjoj sjednici “govori o potrebi uspostave humanitarnog koridora, ali ne govore tko onemogućuje uspostavu. To su pokazatelji trenutne moralne dezorijentacije Zapada.

Koja to pravna država devet mjeseci pobbije 250 građana?

“Neovisno o deklarativnim stajalištima, zapadna politička elita je ipak pristrana. Jedno je osuditi Izrael zbog nepoštivanja međunarodnog humanitarnog prava pa i pravila ratovanja, a sasvim drugo je opravdati Hamas. Ja ne vjerujem da itko tko ukazuje na humanitarne probleme koji su posljedica načina na koji Izrael tamo interevenira, da na kraju pameti ima podršku Hamasu”, kazao je.

“Nijedan ovakav događaj ne može se promatrati izvan šireg kontektsta, Jasno da Izrael ima pravo na obranu, da je neprestano ugrožen, da je od trenutka uspostave 1948. godine u ratu jer arapske zemlje nisu priznale rezoluciju Glavne skupštine UN-a 181 prema kojoj je uspostavljena židovska država. Jasno je da je odgovornost za početak neprestanog rata protiv tada uspostvljene države Izrael na arapskoj strani. Ali jasno je i da su prošla mnoga desetljeća, uloženi su znantni napori u normalizaciju odnosa što je kulminiralo Sporazumom iz Osla 1993. i 1995. i izraelski premijer Yitzhak Rabin bio spreman provesti taj sporazum, ali što mu se dogodilo? Ubije je u atentatu koji su organizirali pripadnici skupine čiji pripadnik danas sjedi u vladi Benjamina Netanyahua. Izraelov glavi imperativ je sigurnost i to je sasvim razumljivo s obzirom na okolnosti. Ali zašto pretpostaviti da Palestinci nemaju potrebu za sigurnošću? I tim ljudima je potrebna sigurnost. Kako objasniti činjenicu da je do ovog napada Hamasa u racijama izraelskih sigurnosnih snaga na teritoriju Zapadne obale i izbjgličkih kampova ubijeno više od 250 ljudi, među kojima više desetaka djeca? Koja to pravna država devet mjeseci pobbije 250 građana? Ta su pitanja trebala biti postavljana dok se sve to događalo, upućena premijeru Netanyahuu i njegovim ministrima. O tome nažalost službeni Zapad još nije doovoljno jasno izrekao svoje stajalište”, rekao je Kovačević.

