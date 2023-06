Kovačević: Samo se Tuđman jasno postavio prema antifašizmu, on je bio u NOB-u

Podijeli :

MARIA BASTONE / AFP, Ilustracija

Bivši veleposlanik u Rusiji i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević u N1 Studiju uživo komentirao je odlazak premijera Andreja Plenkovića u Srbiju, hrvatsko-srpske odnose kao i situaciju u Ukrajini.

Božo Kovačević smatra da je odlazak Andreja Plenkovića u Srbiju snažna poruka hrvatskoj zajednici u toj zemlji:

“To pokazuje da Republika Hrvatska brine o hrvatskoj manjini u inozemstvu. Ta poruka je izričito politička. Europska konvencija obvezuje države na čijem teritoriju postoje etničke manjine, da o tim manjinama brinu neovisno postoji li manjina te države u drugoj zemlji. To što se otvara Hrvatski dom u Srbiji, to što je u vladi na položaju ministra za ljudska prava etnički Hrvat, to je pokazatelj unaprijeđenja statusa Hrvata u Srbiji. Izgledi za punu normalizaciju nisu baš veliki.”

Komentirajući o potrebi odlaska u ovom trenutku kao i susretu s Aleksandrom Vučićem, Kovačević je naglasio:

“Do susreta vjerojatno neće doći jer su se obje strane usuglasile. Jasno da je hrvatskom premijeru nezgodno, koji ima široke Ustavne ovlasti, pregovarati s predsjednikom Srbije čije ovlasti su usporedive s ovlastima našeg predsjednika, ali on de facto kontrolira svu vlast u Srbiji. Ta paradoksalna situacija našem bi premijeru bila neugodna. Drugo, naš premijer, htio ili ne, pojavljuje se u ulozi predstavnika EU-a, a trenutno stajališta Srbije prema EU-u su nejasna. Proces pregovora je zamrznut.”

Kovačević napominje da bi Hrvatska mogla Srbiji biti korisna u smislu puta prema Europskoj uniji:

“Put Beograda prema EU-u vodi i preko Zagreba, ali isto tako je Hrvatska temeljem svog iskustva mogla naučiti da je produktivnije zemlji kandidatkinji pomagati nego činiti opstrukcije. Mislim da je šansa za RH ako se ponovno otvori pregovarački proces, da Hrvatska bude zemlja koja će pomagati ne samo Srbiji nego i drugim zemljama Zapadnog Balkana.”

Problem s naše strane predstavljaju loši odnosi Banskih dvora i Pantovčaka. Vrh hrvatske vlasti je disfunkcionalan i Hrvatska zbog toga nije u stanju artikulirati konzistentnu politiku prema Balkanskoj regiji jer očito postoje nesuglasice između predsjednika i premijera, rekao je.

“Oni po Ustavu zajedno sukreiraju vanjsku politiku. Hrvatska je trenutno hendikepirana. Srbija ne želi promijeniti svoju politiku prema Rusiji”, dodao je.

Dotaknuo se na koncu i kritika proslave Dana antifašizma te istaknuo:

“Vlada se nije jasno odredila prema antifašizmu. Bilo je određeno samo kad je na vlasti bio Franjo Tuđman koji je bio sudionik Narodnooslobodilačke borbe (NOB-a). Mislim da je to sramota za Hrvatsku. Neovisno o tome što su se u Brezovici skupili komunisti, treba reći da je narodnooslobodilački pokret bio autonoman, neovisan o SSSR-u i odlučio ga je pomagati i

Winston Churchill.”

