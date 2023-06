Plenković u Srbiji: “Vučiću je to samo plus da se pokaže”

Podijeli :

Vlado Vurušić, novinar Jutarnjeg lista i stručnjak za vanjsku politiku, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao odlazak premijera Andreja Plenkovića u Srbiju.

“Hrvatsko-srpski odnosi važni su za širu regiju pa se stalno govori o potrebi normalizacije odnosa koji idu na dva nivoa – državno politički koji se ove godine intenzivirao i da su odnosi uglavnom loši, i društveni koji se izgleda odvijao nevezano uz prvi segment jer imamo činjenicu da su Srbi u Hrvatskoj među najbrojnijim stranim radnicima, neprestano raste broj srpskih turista u Hrvatskoj bez obzira na Vučićevu retoriku, Hrvati odlaze na provod u Beograd, dolazak kazališta, pjevača… Odnosi su zapravo puno bolji nego što bi se reklo na prvu loptu”, rekao je Vlado Vurušić.

Fred Matić: Plenković direktno daje potporu Vučiću

Komentirajući retoriku Ane Brnabić i Aleksandra Vučića dodao je: “Mislim da uvijek treba razgovarati i težiti tome da se poprave odnosi. Odnosi prema Hrvatskoj nisu se puno promijenili. Mislim da u ovom trenutku Vučić ima veće i važnije probleme nego što je to nastojanje normalizacije odnosa s Hrvatskom. Ovo mu je samo plus da pokaže Bruxellesu i javnosti da je on ‘faktor stabilnosti’. Ima sve veće unutarnje probleme, prosvjede, održava se na vlasti i problem oko Kosova. Rekao bih da su hrvatsko-srpski odnosi ovih 30-ak godina na istom stupnju nepovjerenja, neriješenih pitanja…”

