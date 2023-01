Kremlj se oglasio o prijetnjama: Johnson laže!

Podijeli :

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tvrdi da su lažne tvrdnje bivšeg britanskog premijera Borisa Johnsona o tome da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin prijetio upotrebom raketa tijekom telefonskog razgovora u veljači.

Nakon što je danas odjeknula vijest u britanskim, ali i svjetskim medijima, novinari su zamolili Peskova da komentira Johnsonove izjave.

“Ono što je gospodin Johnson rekao je neistina. Da budem precizniji, to je laž”, poručio je Peskov dodajući da je pitanje radi li se o namjernoj laži ili jednostavno nije razumio o čemu Putin govori.

Johnson: Putin mi je u razgovoru zaprijetio projektilom

Glasnogovornik Kremlja naglasio je da je upoznat s detaljima tog telefonskog poziva.

“Još jednom službeno ponavljam: to je laž. Nije bilo prijetnji raketnim napadima. Dotičući se izazova ruskoj sigurnosti, predsjednik Putin je istaknuo da u slučaju ulaska Ukrajine u NATO, potencijalno raspoređivanje NATO-ovih ili američkih projektila blizu naše granice bi značilo da bi bilo koja raketa mogla stići do Moskve za nekoliko minuta. Ako su se te riječi shvatile na pogrešan način, to je vrlo neugodna situacija”, dodao je Peskov.

Podsjetimo, Boris Johnson je, govoreći za BBC-jev dokumentarac, rekao da ga je ruski čelnik pitao o izgledima Ukrajine za pridruživanje NATO-u, na što je on odgovorio da se to neće dogoditi u doglednoj budućnosti.

“U jednom trenutku mi je zaprijetio i rekao: ‘Borise, ne želim te povrijediti, ali s projektilom bi to trajalo samo minutu’ ili nešto slično. Veselo”, rekao je Boris Johnson, prisjećajući se vrlo dugačkog i “najčudnijeg” telefonskog poziva iz veljače 2022., koji je uslijedio nakon posjeta tadašnjeg premijera Kijevu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.