Krešimir Macan iz SAD-a za N1: Trump priprema teren za slučaj izbornog poraza

Podijeli :

Politički analitičar Krešimir Macan javio se u Pregled dana kod naše Anke Bilić Keserović, iz Lancastera u Pennsylvaniji gdje se odvija republikanski skup u sklopu kampanje Donalda Trumpa. Komentirao je predstojeće američke predsjedničke izbore.

Zadnji dani kampanje

Komentirajući atmosferu na samom skupu Macan je ocijenio kako se osjeća “pobjednički duh”.

“Pa moram reći da se pobjednički duh osjeća, mislim publika zna sve poruke, naučena je i to su njegovi tipični birači, ruralna Pennsylvania. Oni vrlo dobro reagiraju na poruke svih govornika koji su jasno postavili igru, a to je da su oni ti koji brane Ameriku, da su oni pravi Amerikanci i da bi Kamala Harris i ljevica zabranila njima biti Amerikancima. Mislim da to jako dobro rezonira s njima”, ocijenio je Macan.

Osvrnuvši se na kampanje oba kandidata, Macan je ocijenio kako su obje strane zadovoljne.

“Jedni i drugi su prilično zadovoljni. Možda će izaći glasači koji do sada nisu izlazili i to bi moglo donijeti neočekivane rezultate. Donald Trump već priprema teren za slučaj da izgube izbore, da napadnu bar tu u Pennsylvaniji da tuže za izbornu krađu. Možemo očekivati svašta jer ovi ljudi su baš “nabrijani”, rekao je Macan ocijenivši to kao jedan od potencijalnih scenarija ako pobijedi Kamala Harris.

Politički ekonomist o američkim izborima: Republikanci su napravili jednu grešku

“A ako pobijedi Trump, puno ljudi najavljuje da će se povući iz administracije i iz javnog života. To bi moglo utjecati na kvalitetu administracije. Jedni i drugi u napravili sve što su mogli prema svojim ciljanim publikama. Išli su jako duboko, Kamala prema ženama, dok se Trump i republikanci ne boje vrijeđati ih i o njima (demokratima) govoriti sve najgore što ova publika želi i odobrava”, rekao je Macan ocijenivši kako Trump rezonira s “mlađim, neobrazovanim muškarcima” te kako je “pitanje tko će od njih izaći na izbore”.

Uključivanje poznatih zvijezda

Macan je ocijenio kako milijarder Elon Musk radi “ogroman posao za Trumpa.”

Što se tiče Kamale Harris, Macan je podsjetio kako se sutra Pennsylvaniji očekuje veliki koncert zvijezda koje ju podržavaju te se očekuje potencijalni dolazak veoma popularne pjevačice Taylor Swift.

“Oni odgovaraju demografiji mladih žena i oni mogu privući ljude da izađu. Cilj je dobiti one koji su neodlučni jer realno izbori su zapravo u samo sedam država. Većina država se zna gdje glasovi idu i tamo nije nekakva kampanja.”

Macan je za kraj ocijenio kako se u srijedu ujutro neće znati rezultati nego da će se na njih čekati neko vrijeme.

“Nećemo u srijedu ujutro ništa znati, znat ćemo možda tko je dobio fizički glasove i kako stoji od svakih država, ali onda će krenuti prebrojavanje nikad većeg broja, ranijih glasova. To može trajati danima kao i zadnji put. Bit će i pravnih osporavanja tako da nećemo znati tko je pobijedio možda i tjedan do dva nakon izbora”, zaključio je Macan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

ANKETA / Tijesna utrka Harris i Trumpa u sedam saveznih država, odlučujućih za ishod izbora Snižavaju tlak i potiču mršavljenje: Evo zašto su jabuke prave super namirnice