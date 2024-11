Analitičarka tvrdi da je ovo formula za pobjedu na američkim izborima

Podijeli :

David Becker / AFP

Američki predsjednički izbori ove godine bit će obilježeni značajnim jazom između spolova. Donald Trump ima značajnu prednost kod muškog biračkog tijela, a Kamala Harris među ženama.

Anketa za anketom utvrdila je velik jaz između spolova na američkim predsjedničkim izborima 2024.

Premda činjenica da više žena podržava demokrate nego republikance nije novi fenomen, jaz između spolova povećava se zadnjih desetljeća, osobito među mladim biračima.

Pošto će izbori biti tijesni, prava žena mogla bi biti dovoljna za prevagu jednom od kandidata.

Što Ukrajina očekuje od izbora u Americi? Ovo je njihov najveći strah

“Razlike su premale…. Stoga je jedan ili dva postotna boda golema stvar. Ne zvuči tako, ali jest”, rekla je politička analitičarka Ellen Kountz.

Nastojanja da se republikanke uvjeri da glasaju za Harris bila su očita kada je bivša republikanska kongresnica Liz Cheney bila na turneji s potpredsjednicom, potičući konzervativne žene iz predgrađa da ne glasaju za Trumpa.

“Možete glasati po svojoj savjesti i ne morate nikome nikada ništa reći”, rekla je Cheney na drugom od tri skupa u Michiganu 21. listopada.

Ispitivanje javnog mnijenja Sveučilišta Quinnipiac u listopadu provedeno u pet ključnih “swing” država pokazalo je da Harris ima značajnu prednost među biračicama, a Trump istu toliku prednost među biračima.

“Glasovi žena bit će na ovim izborima odlučujući”, rekla je Katherine Tate, profesorica politologije na Sveučilištu Brown.

“Ako Harris pobijedi, to će biti zato što su je žene izabrale”, dodala je.

Važan je i odziv birača. Žene su se registrirale i glasale u većem broju od muškaraca na svim predsjedničkim izborima od 1980., po Centru za američke žene i politiku.

Žene su do sada bile brojnije od muškaraca i u ranom odzivu na izbore.

Po Politicu i po podacima Američkog izbornog projekta Sveučilišta Floride, za sada postoji jaz između spolova od 10 postotnih bodova u ranijem glasanju u Michiganu, Pennsylvaniji, Sjevernoj Karolini i Georgiji. I to vrijedi za cijeli politički spektar. Republikanke također prijevremeno glasaju.

Kampanja Kamale Harris izrazila je zbog toga optimizam i sada se fokusira na to da u posljednjim danima kampanje uvjeri umjerene žene iz predgrađa i bjelkinje koje nisu fakultetski obrazovane. Nadaju se, izgleda, da će te žene masovno izići na izbore kao na parlamentarnim izborima 2022.

“Postoje dva jaza između spolova. Jedan se odnosi na predsjedničke preferencije, s obzirom na to da će žene vjerojatnije podržati demokrate, a muškarci republikance. Ali u zadnjih otprilike 20 godina postoji i golem jaz jer žene češće i u većem broju izlaze na izbore”, rekla je Susanne Schwarz, profesorica politologije na Fakultetu u Swarthmoreu u Pennsylvaniji.

“Mislim da ćemo na ovim izborima vidjeti rekordan odziv žena. Već smo vidjeli da se za izbore registrirao rekordan broj mladih žena. Taj jaz u spolovima kad je riječ o odzivu vjerojatno će se povećati na ovim izborima”, dodala je.

Sve veći jaz između mladih birača

Jaz između spolova po političkim linijama u SAD-u osobito je izražen među mladim biračima. To je iznenađujući trend, s obzirom na to da je većina mladih glasala za Bidena na ranijim izborima, neovisno o spolu.

Gotovo 66 posto žena u dobi od 18 do 39 godina reklo je da će vjerojatno glasati za Harris, u ispitivanju Ipsosa za ABC, čiji su rezultati objavljeni 27. listopada, u odnosu prema samo 32 posto za Trumpa. Ali samo 46 posto muškaraca iste dobi planira glasati za Harris i 51 posto za Trumpa.

U sjeni predsjedničkih, u SAD-u se održavaju još jedni, jednako važni izbori Trump u odnosu s Putinom jednu sumnju i dalje ostavlja otvorenom: “On ima 2000 komada nuklearnog oružja, a imamo i mi”

Toliki jaz među mladima nije postojao u ranijoj generaciji, a kamoli na prošlim izborima.

To se jednim dijelom objašnjava time što mlade žene općenito postaju progresivnije od mladih muškaraca, pokazalo je nedavno istraživanje. Nedavno ispitivanje Gallupa pokazalo je da su mlade žene u SAD-u postale bitno liberalnije od mladih muškaraca otkako je Trump izabran 2016.

Ideološki zaokret mladih žena ulijevo može se objasniti s više faktora. Pokret #MeToo 2017. razotkrio je seksualno nasilje i uznemiravanje. Žene su s godinama također postale više politički osviještene, osobito nakon što je u lipnju 2022. na Vrhovnom sudu poništena presuda u slučaju Roe protiv Wadea, čime je ukinuto savezno pravo na pobačaj.

Njihov liberalizam održava se također u njihovim stajalištima o okolišu, nelagodi prema blagim zakonima o oružju i rasnim odnosima, po Gallupu.

S druge strane, mladi muškarci “često osjećaju da, ako postavljaju pitanja, bivaju označeni kao mizogini, homofobni ili rasisti” i onda “bivaju uvučeni u mačo kuturu”, rekao je John Della Volpe, direktor za ankete pri Institutu za politiku na Harvardu.

No nije jasno što bi to moglo značiti za rezultat ovogodišnjih izbora, rekla je Schwarz.

“To ovisi o odzivu mladih birača… To je skupina za koju je najmanje vjerojatno da će izići na izbore”, rekla je.

Nova vrsta muškarca

Trump se uoči predsjedničkih izbora 2024. prikazuje kao osvetoljubiv zaštitnik.

“Ja sam vaš ratnik, ja sam vaša pravda”, rekao je na CPAC-u, godišnjem skupu konzervativaca.

Na predizbornom skupu u Indiani potkraj rujna, rekao je ženama: “Ja ću biti vaš zaštitnik”, dodajući da će one biti “sretne, zdrave, samopouzdane i slobodne” i zbog toga “više neće misliti na pobačaj”.

Njegov je cilj, kažu neki, svidjeti se muškarcima koji osjećaju da je tradicionalna muškost ugrožena. A čini se da ta nastojanja, koja podupire i milijarder Elon Musk, nailaze na plodno tlo kod muških birača.

Po ispitivanju CBS Newsa, čiji je rezultat objavljen 27. listopada, muškarci su skloniji reći da je promicanje rodne ravnopravnosti u SAD-u otišlo predaleko.

To bi mogao još više biti slučaj s mladim muškarcima koji se okreću prema desnom političkom spektru.

Izvjestiteljica New York Timesa, Claire Cain Miller, nedavno je intervjuirala mlade birače za podcast The Daily i utvrdila da je glavni pokretač kod mladih muškaraca to što se žele brinuti za obitelj, a mnogi smatraju da to u sadašnjem gospodarstvu nije moguće.

Premda možda još nemaju obitelj, izgleda da je srž njihova identiteta biti glava obitelji.

“Mislim da niste muškarac dok se ne morate brinuti za druge ljude. To što financijski i emocionalno podržavate ljude oko sebe, čini vas muškarcem”, rekao je 20-godišnji Ranger Erwin iz Las Vegasa.

S druge strane, Harris nastoji privući sasvim drukčiji tip muškosti. Za razliku od slike supermačo zaštitnika, potpredsjednički kandidat Tim Walz savršeno utjelovljuje sliku dobrog američkog oca koji se brine za obitelj.

“Promiče se novu vrstu muškarca”, rekla je politička analitičarka Ellen Kountz.

“Kamala je okružena snažnim muškarcima, ali ne mačo tipa. Poput Tima Waltza. On je naoružani lovac, ali i broj dva u odnosu prema ženi”, rekla je.

“Rekla bih gotovo da su to nove rodne uloge. A republikanci naglašavaju pretjeranu, toksičnu hipermuškost, što im mislim u konačnici ne pomaže”, rekla je.

Žena s pištoljem

Harris razbija tradicionalne rodne stereotipe na svoj način.

“Dobar primjer je Kamala i njezino oružje”, rekla je Kountz, referirajući se na to što je Harris u predsjedničkoj debati 10. rujna otkrila da posjeduje oružje.

CNN je prenio da je jedan izvor rekao da je riječ o pištolju koji može stati u žensku torbicu.

“Mislim da ljudi ne zamišljaju crnkinje s oružjem… To razbija rodne kodove.”

“Uvjetovani smo da želimo zadržati te tradicionalne uloge i ideje o rodu, ali mnogo toga se promijenilo”, rekla je Kountz. “Kamala čak ne govori o tome da je žena.”

S obzirom na to da je utrka tako tijesna, teško je reći koja će strategija biti uspješnija.

“Sigurno je da je formula za pobjedu osvojiti više žena nego što ste izgubili muškaraca”, rekla je demokratska analitičarka javnog mnijenja Celinda Lake.

