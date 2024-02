Macron: Priznanje palestinske države nije tabu za Francusku

Podijeli :

LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo

Priznanje palestinske države više nije tabu za Francusku, rekao je u petak predsjednik Emmanuel Macron, sugerirajući da bi Pariz mogao donijeti odluku ako napori za rješenje s dvije države budu blokirani zbog protivljenja Izraela.

Jednostrano francusko priznanje malo bi promijenilo situaciju na terenu bez pravih pregovora, ali bi simbolično i diplomatski bilo vrlo važno.

Palestinska novinarka otkrila što se trenutno događa u Rafahu: “Nemaju kamo otići, opkoljeni su” Papa zabrinut zbog rasta broja napada na Židove, nije zaboravio ni palestinski narod

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je protivljenje palestinskom suverenitetu, rekavši da neće pristati na kompromis u pogledu pune izraelske sigurnosne kontrole zapadno od Jordana, što je u suprotnosti s palestinskom državom.

Francuski zastupnici glasali su 2014. da potaknu svoju vladu da prizna Palestinu, što je bio simboličan potez koji je malo utjecao na diplomatsko stajalište Francuske.

Macronovi komentari bili su prvi put da je jedan francuski čelnik dao takav prijedlog i istaknuo daljnje nestrpljenje među zapadnim čelnicima dok se u Gazi povećava broj žrtava od izraelske odmazde nakon napada palestinske islamističke militantne skupine Hamas 7. listopada u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a 253 osobe su odvedene kao taoci, prema izraelskim podacima.

“Naši partneri u regiji, posebice Jordan, rade na tome, s njima radimo na tome. Spremni smo tome pridonijeti, u Europi i u Vijeću sigurnosti. Priznanje palestinske države nije tabu za Francusku”, rekao je Macron zajedno s jordanskim kraljem Abdulahom II. u Parizu.

“Dugujemo to Palestincima, čije su težnje predugo gažene. Dugujemo to Izraelcima koji su proživjeli najveći antisemitski masakr našeg stoljeća. Dugujemo to regiji koja žudi pobjeći od onih koji siju kaos i osvetu”, rekao je.

Macronovi komentari vjerojatno imaju kao cilj dodatni pritisak na Izrael.

Izraelska vojska je u golemoj zračnoj i kopnenoj ofenzivi na malu, gusto naseljenu Gazi ubila više od 28. 000 Palestinaca, sravnila sa zemljom izgrađena područja te bez domova ostavila većinu od 2,3 milijuna ljudi.

Palestinu kao državu priznaje većina zemalja u razvoju, ali većina zapadnoeuropskih zemalja ne priznaje, tvrdeći da bi neovisna palestinska država trebala proizaći iz pregovora s Izraelom.

Britanski ministar vanjskih poslova David Cameron rekao je ranije ovog mjeseca da će doći vrijeme kada će Britanija nastojati priznati palestinsku državu, uključujući i članstvo u Ujedinjenim narodima.

Macron je dodao da bi izraelska ofenziva u Rafahu samo mogla izazvati humanitarnu katastrofu bez presedana i bila bi prekretnica u sukobu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.