Milanka Ljubičić, majka Ane Walshe (39), rođene Beograđanke kojoj se svaki trag izgubio 1. siječnja u Cohassetu, u razgovoru za Novu.rs istaknula je da je 25. prosinca dobila neobičnu poruku iz Amerike i da joj je ostalo nejasno zašto ju je Ana poslala.

Američka policija već tjedan dana traga za Anom, rođenom Beograđankom koja je nestala 1. siječnja. I dalje nema saznanja što se točno dogodilo, a u međuvremenu je Anin suprug Brian uhićen zbog ometanja istrage koju je pokrenula policija nakon prijave njenog nestanka 4. siječnja.

Milanka Ljubičić u svom domu u Beogradu strepi nad sudbinom svoje mlađe kćeri, ne gubeći nadu da će se Ana pojaviti. Dok iščekuje najželjeniji poziv, prisjeća se detalja i pokušava shvatiti što joj se moglo dogoditi. U izjavi za portal Nova.rs opisuje komunikaciju s kćeri tjedan dana prije nestanka kojoj nije pridala toliku pažnju tada, ali je sada promatra u potpuno novom svjetlu.

“Ana i ja se nismo toliko često čule telefonom. Zvala bi ponekad iz automobila, na putu do aerodroma ili kada bi ugrabila priliku na poslu. Ja nju nisam zvala, ja sam umirovljenica, ja imam vremena. Ana je ambiciozna i vrijedna, posvećena poslu i ja sam uvijek čekala da ona mene nazove. Ali, 25. prosinca stigla je neobična poruka, koja nije nalikovala na nju”, počela je svoju priču Milanka.

Naime, tada je Milanka dobila sljedeću poruku od Ane Walshe. “Mama, možeš li sutra doći u Washington”, glasilo je kratko pitanje.

“Iznenadila me ta poruka. Čemu ta žurba? Odgovorila sam da ne mogu sutra, da se moram ipak spremiti jer to nije baš lak i kratak put, a ja imam zdravstvenih problema. Odgovorila sam da mogu doći iza Nove godine, samo da sredim neke stvari kod kuće. Tada mi je Ana poslala novu poruku u kojoj je rekla da nema veze, ali me pitala mogu li doći u veljači. Odgovorila sam da je tu problem jer u ožujku imam kontrolu kod vaskularnog kirurga. Na tome je ostalo, nisam dublje zadirala u tu temu niti zašto je tako naglo tražila da dođem. Sada, kada se sjetim te poruke, nije mi jasno što se to tamo dogodilo, zašto ju je poslala”, kaže Milanka Ljubičić za Novu.rs.

Anina majka žali za još jednom prilikom koja je stjecajem okolnosti propuštena i to za Novu godinu, neposredno prije misterioznog Aninog nestanka.

“Legla sam na spavanje, a tek sam poslije sam vidjela da me Ana zvala. Vidjela sam propušteni poziv. Nisam je htjela uznemiravati, zvati, komunikacija je teška zbog vremenske razlike, a znam da je dosta radila. Sada mi je žao što nisam ostala budna duže, što nisam ustala i javila se. Iste večeri Ana je zvala i stariju sestru Aleksandru koja živi u Kanadi, ali je i ona spavala i nije čula telefon. Zvala je i kumu, ovdje u Beogradu, ali ni kuma se nije javila jer nije čula telefon zbog glasne muzike. Sada mi je žao što se nisam javila, ali nitko ne zna što će se dogoditi, što je pred nama. Sada se nadam da će se sve dobro završiti, da ćemo se ponovo čuti”, rekla je mama Milanka.

