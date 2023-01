Suprug Ane Walshe, nestale majke troje djece porijeklom iz Srbije, koja je posljednji put viđena na Novu godinu, uhićen je u SAD-u zbog prevare policije u istrazi njenog nestanka, priopćio je okružni tužitelj.

Brian Walshe (46) iz Cohasseta osumnjičen je da je doveo u zabludu istražne policijske organe, rekao je okružni tužitelj Norfolka Michael Morrissey.

“Tijekom te istrage policija je razvila vjerojatan razlog vjerovati da je njen suprug Brian Walshe počinio kazneno djelo prevare policijskih istražitelja”, rekao je Morrissey, prenosi Boston 25 News.

Nestanak Ane Walshe (39), stručnjakinje za nekretnine koja radi u Washingtonu, izazvao je pažnju međunarodne javnosti.

Članovi obitelji rekli su policiji da se Ana na Novu godinu trebala odvesti do aerodroma Logan kako bi odljetela za Washington gdje ima kuću. Policija je priopćila da nema dokaza da se Ana Walshe ukrcala na bilo koji let.

U Cohassetu u nedjelju nekoliko obilježenih i neobilježenih policijskih vozila viđeno je ispred kuće koju Ana Walshe dijeli sa svojim mužem i troje male djece. Istražitelji su tijekom jutra viđeni kako ulaze i izlaze iz Walshove kuće. Policijski detektivi Cohasseta i detektivi Državne policije Massachusetts otputovali su tijekom vikenda u Washington DC, u okviru istrage.

Walshe je posljednji put viđena u svom domu u Cohassetu 1. siječnja nešto nakon ponoći. Policija je zatražila i pomoć javnosti u potrazi.

“Istovremeno smo primili izvještaje od njenog poslodavca iz Washingtona, kao i od njenog muža koji živi ovdje u Cohassetu”, rekao je šef policije Cohasseta William Quigley.

Poslodavac Ane Walshe, agencija za nekretnine Tishman Speyer, ranije je izdala priopćenje u kojem navodi: “Aktivno pomažemo lokalnim vlastima u njihovoj stalnoj potrazi za našom voljenom kolegicom Anom i molimo se za njen siguran povratak.”

Prema navodima policije Walshe je imala kartu za let 3. siječnja, ali su je navodno s posla nazvali da se pojavi ranije.

Policija kaže da nema naznaka da je ikada stigla na aerodrom, kao i da je imala poteškoća dobiti informacije o letu zbog velikog broja kašnjenja.

Misterij se produbio kasnije u petak kada je navodno izbio požar u njenoj bivšoj obiteljskoj kući u Cohassetu.

Walshe i njena obitelj su se odselili prije nekoliko mjeseci, a policija je rekla da je prerano utvrditi je li požar povezan s njenim nestankom, navodi NBC10 Boston.

Tijekom istrage policija je otkrila da Walshe nije ostavila nikakav digitalni trag – isključivši svoj telefon 1. siječnja. Također nema podataka o tome da je koristila svoje kreditne kartice nakon Nove godine.

